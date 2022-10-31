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Liderleri korku sardı… Telefonları dinleniyor… Macron, Miçotakis'ten sonra şimdi de Liz Truss'ın başı belaya girdi!

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#Liz Truss#Telefon Hack#Dinleme Skandalı
Liderleri korku sardı… Telefonları dinleniyor… Macron, Miçotakisten sonra şimdi de Liz Trussın başı belaya girdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 17:11

İngiltere’nin görevi kısa süre önce devreden eski başbakanı Liz Truss’ın telefonlarının Ruslar tarafından hack'lendiği iddiası ortalığı karıştırdı. Ülkede büyük bir güvenlik açığı krizi ve paniği yaratan haber son aylarda dinleme skandallarıyla başı derde giren diğer dünya liderlerini hatırlattı…

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Hafta sonu Mail on Sunday gazetesinde, Liz Truss'un kişisel cep telefonunun, dışişleri bakanlığı yaptığı dönemde Moskova için çalıştığı düşünülen bilgisayar korsanları tarafından gözetlendiğine dair şoke edici bir haberin yayınlanmasıyla birlikte ortalık tam manasıyla karıştı.

HACK YAZ AYLARINDA GERÇEKLEŞMİŞ

Hack’lenmenin, yaz aylarında, İngiltere’de iktidar partisi içindeki liderlik yarışının yaşandığı günlerde gerçekleştiği ancak Boris Johnson ve Kabine Sekreteri Simon Case tarafından habere karartma emri verilmiş olduğunun ortaya çıkması ise skandalın boyutunun büyümesine yol açtı.

Konuyla ilgili olarak milletvekilleri ve üst düzey güvenlik iznine sahip yetkililerin bile karanlıkta tutulduğu iddia edildi.

Liz Truss'un, o günlerde girdiği liderlik yarışına gelebilecek potansiyel zarar konusunda çok endişeli olduğu ve haberler bastırılana kadar 'uyumakta güçlük çektiği' de siyaset kulislerinde konuşulan konular arasında.

Liderleri korku sardı… Telefonları dinleniyor… Macron, Miçotakisten sonra şimdi de Liz Trussın başı belaya girdi
MUHALEFET: BÜYÜK SKANDAL

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İngiltere’de muhalefet kanadı bu ulusal güvenlik sorunun saklanması konusunda iktidara yüklenirken seçimler yüzünden haberlerin karanlıkta bırakılması büyük bir skandal olarak yorumlandı.

Kremlin'in Liz Truss'u hack’lediğinden şüphelenilmesinin güvenlik kısıtlamasına yol açmasının ardından İngiliz istihbarat şefleri tarafından bakanlara cep telefonlarını kullanmayı bırakmaları emredildi.

Bakanların bugünden geçerli olmak üzere devlet işleri için kişisel telefonları kullanmamaları konusunda uyarılacağı da açıklandı.

ARTIK TELEFON KULLANMAK YASAK!

Bakanlar, Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran gibi düşman devletlerin hedefi olabilecekleri için, hükümet işlerini yürütmek için asla kişisel cep telefonlarını kullanmamaları konusunda uyarılacak.

Hack operasyonu sırasında Ukrayna'ya silah sevkiyatı gibi konularda dışişleri bakanlarıyla son derece hassas tartışmalar da dahil olmak üzere, bir yıla kadar uzanan mesajların indirildiği düşünülüyor.

Liderleri korku sardı… Telefonları dinleniyor… Macron, Miçotakisten sonra şimdi de Liz Trussın başı belaya girdi
Geçen yıl bu zamanlarda İsrailli teknoloji şirketi NSO Group’un geliştirdiği “Pegasus” adlı casus yazılımının hükümetler tarafından aktivistler, gazeteciler, iş insanları ve siyasetçileri izlemek için kullanıldığı öne sürülmüş, olayla ilgili tüm dünyadan büyük tepki gelmişti.

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EMMANUEL MACRON’UN DA BAŞI DERDE GİRMİŞTİ!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da adının geçtiği ve büyük krize sebep olan skandal giderek büyümüş ve Avrupa’da büyük krize yol açmıştı.

2021 yılının eylül ayında patlak veren skandalda Fransa'da 5 bakanın cep telefonlarında "Pegasus" adlı casus yazılımın izlerinin tespit edildiği ileri sürülmüştü.

Liderleri korku sardı… Telefonları dinleniyor… Macron, Miçotakisten sonra şimdi de Liz Trussın başı belaya girdi
Dünya medyasına da yansıyan haberlerde Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, Topraklar Arası Uyum Bakanı Jacqueline Gourault, Tarım Bakanı Julien Denormandie, Konut Bakanı Emmanuelle Wargon, Denizaşırı Ülkeler Bakanı Sebastien Lecornu'nun cep telefonlarının 2019 ve 2020'de "Pegasus" adlı casus yazılımın hedefinde olduğu aktarıldı.

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Söz konusu bakanların ve Elysee Sarayı'ndan bir yetkilinin cep telefonları üzerinde yapılan incelemelerde, "Pegasus" adlı casus yazılımın izlerinin tespit edildiği belirtildi. Hatta Bakan Gourault'un bu olay üzerine cep telefonunu ve numarasını değiştirdiği söylenmişti.

BİR DİNLEME SKANDALI DA YUNANİSTAN’DA YAŞANDI

Bu yılın ağustos ayından da Yunanistan, günlerce 'telefon dinleme' skandalı ile çalkalanmıştı.

Atina'da adeta deprem etkisi yaratan olay ile ilgili Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis sessizliğini bozmuş, Miçotakis “Yaşananların farkında değildim. Bilseydim buna asla izin vermezdim” demişti.

Liderleri korku sardı… Telefonları dinleniyor… Macron, Miçotakisten sonra şimdi de Liz Trussın başı belaya girdi
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon'un, Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Lideri Nikos Androulakis ve CNN Yunanistan'ın ekonomi muhabirlerinden Thanasis Koukakis'in telefonlarının dinlendiğine dair iddialar hakkında açıklamalar yapmak zorunda kalmış, muhalefetin eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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