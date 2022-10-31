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Sosyal medya bu anları konuşuyor… Yangının arasına dalıp 4 kardeşi ölümden kurtardı!

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#Yangın#Mucize Kurtuluş#Güvenlik Kamerası
Sosyal medya bu anları konuşuyor… Yangının arasına dalıp 4 kardeşi ölümden kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 15:25

ABD’nin Iowa eyaletinde yaşanan mucize gibi anlar güvenlik kamerasına takılarak kayıt altına alındı. ABD medyasına da yansıyan olay, akılalmaz görüntüleri sayesinde sosyal medyada da büyük ses getirdi.

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ABD medyasına yansıyan inanılmaz haber gerçekte bir hatayla başlamıştı…

Brendon Birt, gece geç saatte arabasını sürerken karanlık yüzünden yolu seçemedi ve yanlış bir yere saptı.

Bu hata olmasa belki de şu anda hayatta olmayacak dört kardeş, mucizeyle bu sayede tanışabildi.

YANLIŞ SOKAĞA DÖNDÜ, MUCİZEYİ YAŞADI

ABC News’a bağlı KETV kanalına konuşan adam geçtiği o yanlış sokakta bir evin içinden yükselen alevleri şans eseri fark ettiğini söyledi:

“Gece çok geç bir saatti. İçeride biri varmış gibi hissettim. Sadece hızlı davranmam gerektiğini biliyordum. Camları yumruklamaya ve 'Yangın!' diye bağırmaya başladım.”

Sosyal medya bu anları konuşuyor… Yangının arasına dalıp 4 kardeşi ölümden kurtardı
Bu anlar yaşanırken yangın çıkan evin kapı ziline bağlı kamera da harekete geçmiş ve normalde hırsızlık gibi durumları yakalamak için çalışan kamera bu kez bir mucizeye tanıklık etmişti.

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Çocukların ebeveynleri, evlerinin çocukları içerideyken yandığına dair korkutucu bir telefon aldıklarında şehir dışındaydılar. Aile belki de kendilerini bekleyen kara habere hazırlık yapmaya başlamışken Brendon Birt’in kararlılığı sayesinde evlatlarına kavuştular.

KAPIYI YUMRUKLADI, 4 KARDEŞİ UYANDIRDI

Adamın ısrarla yumrukladığı ve açtığı kapıdan, kısa bir süre sonra, 8, 14 ve 17 yaşlarındaki üç kardeş, ön verandada alevler ön verandayı da sarmak üzereyken dışarı fırladı.

Güvenlik kamerası görüntüleri, yangının sundurmayı gittikçe daha fazla sardığı anların ardından üç kardeşin 22 yaşındaki ağabeylerinin de ön kapıdan koşarak geçtiğini gösteriyor.

Sosyal medya bu anları konuşuyor… Yangının arasına dalıp 4 kardeşi ölümden kurtardı
Birt, karakola gittiklerinde içerideki herkesin yangından çıkmasını beklediğini anlattı ve “Geçtiğimiz her saniye daha da kötüleşiyordu” diyerek yaşadıkları kâbusu tarif etti.

Kardeşler, yangın alarmlarının çalışmadığını ve adamın kapıyı yumruklamasıyla ve bağırışlarıyla uyandıklarını anlattılar.

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Yangın ALARMI ÇALIŞMADI

Brendon Birt, o anları “Kapıdan çıktılar, onları gördüğüm anda sadece yere çöküp ağlamak istediğimi hissettim” diyerek anlattı.

Sosyal medya bu anları konuşuyor… Yangının arasına dalıp 4 kardeşi ölümden kurtardı
Ailenin evi yangında kül oldu ancak çocukların annesi Tender Lehman, çocuklarının yaralanmadan kurtulduğu için Brendon Birt’e minnettar olduğunu söyledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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#Yangın#Mucize Kurtuluş#Güvenlik Kamerası

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