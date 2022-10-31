Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Savaşın kaderinin değiştiren drone’lar… Ukraynalılar telefon uygulamasıyla öyle bir şey başardı ki!

Güncelleme Tarihi:

#UKRAYNA#Drone#RUSYA
Savaşın kaderinin değiştiren drone’lar… Ukraynalılar telefon uygulamasıyla öyle bir şey başardı ki
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 12:41

Rusya ve Ukrayna arasında aylardır devam eden savaşta drone’lar oldukça önemli hale geldi. Ağır silahlara kıyasla hem maliyet açısından avantajlı hem de geniş kullanım alanlarıyla iş bitirici olan drone’lar için Rusya ile mücadele eden Ukraynalılar buldukları bir yöntemle büyük bir dayanışma ağı oluşturdu…

Haberin Devamı

Ukrayna, savaş başladığından beri aylarca ölümcül uzun menzilli füze saldırılarına maruz kaldı, ancak Rusya'nın şehirlere ve Ukrayna'nın altyapısına yüzlerce ucuz, İran yapımı Shahed-136 insansız hava aracı ateşlemesi nedeniyle saldırılar geçen ay hızlandı.

Kiev'in merkezi iki hafta önce bombalandığında beş sivil öldü; o gün, başkentte beşi ana tren istasyonunun yakınında patlayan 28 insansız hava aracı fırlatılmıştı.

Savaşın kaderinin değiştiren drone’lar… Ukraynalılar telefon uygulamasıyla öyle bir şey başardı ki
RADARDAN KAÇAN DRONE'LAR...

Shahed-136 dronları, genellikle ancak yerden 30 metre yükseklikteki düşük uçuş rotaları ve küçük boyutlarıyla geleneksel radarlar tarafından zor algılanıyor.

Haberin Devamı

Ancak bu drone’lar hedeflerine yaklaştıkça irtifalarını artırıyor ve yere doğru dalışları müthiş hızda.

Bu İHA'lar, Ukrayna'nın elektrik santrallerini ve enerji şebekesini bombalamada özellikle etkili oldu, Kiev'de ve daha başka birçok şehirde elektrik kesintilerine neden oldu.

Hal böyle olunca politikacılar ve ordu bu drone’ları durdurmanın farklı yollarını bulmaya çalıştı.

Savaşın kaderinin değiştiren drone’lar… Ukraynalılar telefon uygulamasıyla öyle bir şey başardı ki
UKRAYNALI GÖNÜLLÜLERİN BAŞARISI

Ukraynalı gönüllüler tarafından, sivillerin, yaklaşan Rus insansız hava araçları ve füzelerini gördüklerini bildirmelerine izin vermek için basit bir cep telefonu uygulaması geliştirildi.

Ukraynalılar şimdi bu uygulama sayesinde DRONE’ları yere inip hedefleri vurmadan önce düşürebilmeyi umuyor.

ePPO adındaki uygulama, telefonun GPS'ine ve pusulasına bağlı çalışıyor kullanıcıların Ukraynaordusuna konum raporu göndermek için cihazını yalnızca gelen nesneye doğrultması ve tek bir düğmeye basması yeterli oluyor.

Savaşın kaderinin değiştiren drone’lar… Ukraynalılar telefon uygulamasıyla öyle bir şey başardı ki
'WEB MERKEZLİ SAVAŞ'

Haberin Devamı

Projenin arkasındaki kişilerden biri olan Gennady Suldin, amacın ‘web merkezli savaş’ örneği olarak tanımlandığını ve hedefin saldırıları tespit etmeye yardımcı olmak için ‘tüm nüfusu’ dahil etmek olduğunu söyledi.

Güvenlik nedenleriyle, ePPO uygulaması yalnızca, yetişkin Ukraynalıların kimlik kartlarını, ehliyetlerini ve diğer resmi belgelerini telefonlarında saklamalarına izin veren yerleşik Diia hükümet uygulamasıyla birlikte çalışıyor. Bu da teoride, uygulamanın vatandaş olmayanlar tarafından kullanılamayacağı anlamına geliyor.

Uygulama, yalnızca Google Android telefonlarda ve yaklaşık üç haftadır kullanımda.

Savaşın kaderinin değiştiren drone’lar… Ukraynalılar telefon uygulamasıyla öyle bir şey başardı ki
KURULUMU ÇOK KOLAY

Haberin Devamı

Apple'dan birkaç gün içinde onay bekleniyor.

Kurulumu sadece birkaç dakika süren uygulama parmak izi ile Diia'dan bir yapılacak indirme ve onay ile çalışıyor.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna savaşında son durum… Kiev’den batıya çağrı: Bize battaniye ve jeneratör yollayın yoksa donarak öleceğizUkrayna savaşında son durum… Kiev’den batıya çağrı: Bize battaniye ve jeneratör yollayın yoksa donarak öleceğiz!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Ukrayna savaşında son durum: Haberi Ukrayna genelkurmayı duyurdu… Rusya Herson’dan çekilmeye başladıUkrayna savaşında son durum: Haberi Ukrayna genelkurmayı duyurdu… Rusya Herson’dan çekilmeye başladı!Haberi görüntüle

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Rus stratejik bombardıman uçakları, Bering ve Okhotsk denizleri üzerinde uçtu
daha fazla video içinRus stratejik bombardıman uçakları, Bering ve Okhotsk denizleri üzerinde uçtu
Haberle ilgili daha fazlası:
#UKRAYNA#Drone#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat
Otobüste yerini vermeyen kadından çok daha fazlası... Milyonların kahramanı gerçek Rosa Parksı gündeme taşıyan belgesel

'Otobüste yerini vermeyen kadın'dan çok daha fazlası... Milyonların kahramanı 'gerçek' Rosa Parks'ı gündeme taşıyan belgesel

#Rosa Parks
Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde

BAKMADAN GEÇME!

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat
Otobüste yerini vermeyen kadından çok daha fazlası... Milyonların kahramanı gerçek Rosa Parksı gündeme taşıyan belgesel

'Otobüste yerini vermeyen kadın'dan çok daha fazlası... Milyonların kahramanı 'gerçek' Rosa Parks'ı gündeme taşıyan belgesel

#Rosa Parks
Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde