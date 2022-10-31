Savaşın kaderinin değiştiren drone’lar… Ukraynalılar telefon uygulamasıyla öyle bir şey başardı ki!

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Ukrayna, savaş başladığından beri aylarca ölümcül uzun menzilli füze saldırılarına maruz kaldı, ancak Rusya'nın şehirlere ve Ukrayna'nın altyapısına yüzlerce ucuz, İran yapımı Shahed-136 insansız hava aracı ateşlemesi nedeniyle saldırılar geçen ay hızlandı.

Kiev'in merkezi iki hafta önce bombalandığında beş sivil öldü; o gün, başkentte beşi ana tren istasyonunun yakınında patlayan 28 insansız hava aracı fırlatılmıştı. RADARDAN KAÇAN DRONE'LAR...

Shahed-136 dronları, genellikle ancak yerden 30 metre yükseklikteki düşük uçuş rotaları ve küçük boyutlarıyla geleneksel radarlar tarafından zor algılanıyor.

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Ancak bu drone’lar hedeflerine yaklaştıkça irtifalarını artırıyor ve yere doğru dalışları müthiş hızda.

Bu İHA'lar, Ukrayna'nın elektrik santrallerini ve enerji şebekesini bombalamada özellikle etkili oldu, Kiev'de ve daha başka birçok şehirde elektrik kesintilerine neden oldu.

Hal böyle olunca politikacılar ve ordu bu drone’ları durdurmanın farklı yollarını bulmaya çalıştı. UKRAYNALI GÖNÜLLÜLERİN BAŞARISI

Ukraynalı gönüllüler tarafından, sivillerin, yaklaşan Rus insansız hava araçları ve füzelerini gördüklerini bildirmelerine izin vermek için basit bir cep telefonu uygulaması geliştirildi.

Ukraynalılar şimdi bu uygulama sayesinde DRONE’ları yere inip hedefleri vurmadan önce düşürebilmeyi umuyor.

ePPO adındaki uygulama, telefonun GPS'ine ve pusulasına bağlı çalışıyor kullanıcıların Ukraynaordusuna konum raporu göndermek için cihazını yalnızca gelen nesneye doğrultması ve tek bir düğmeye basması yeterli oluyor. 'WEB MERKEZLİ SAVAŞ'

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Projenin arkasındaki kişilerden biri olan Gennady Suldin, amacın ‘web merkezli savaş’ örneği olarak tanımlandığını ve hedefin saldırıları tespit etmeye yardımcı olmak için ‘tüm nüfusu’ dahil etmek olduğunu söyledi.

Güvenlik nedenleriyle, ePPO uygulaması yalnızca, yetişkin Ukraynalıların kimlik kartlarını, ehliyetlerini ve diğer resmi belgelerini telefonlarında saklamalarına izin veren yerleşik Diia hükümet uygulamasıyla birlikte çalışıyor. Bu da teoride, uygulamanın vatandaş olmayanlar tarafından kullanılamayacağı anlamına geliyor.

Uygulama, yalnızca Google Android telefonlarda ve yaklaşık üç haftadır kullanımda. KURULUMU ÇOK KOLAY

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Apple'dan birkaç gün içinde onay bekleniyor.

Kurulumu sadece birkaç dakika süren uygulama parmak izi ile Diia'dan bir yapılacak indirme ve onay ile çalışıyor.

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