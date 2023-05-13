Liderlerden seçimler öncesi ılımlı mesajlar

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün Ankara’da Yunan Kathimerini gazetesinin sorularını yanıtladı. Bu pazar Türkiye’de, bir hafta sonra 21 Mayıs’ta Yunanistan’da yapılacak seçimlerin iki ülke ilişkilerinde “yeni bir dönemin başlamasına vesile olmasını” dileyen Erdoğan, “Yunanistan ile husumeti ve rekabeti bir kenara bırakabiliriz. Bunlar iki ülkeyi de yıprattı” dedi.

MİÇOTAKİS’E MESAJ

Sözlerini, “Türkiye’den Yunanistan’a samimi dostluk selamlarımızı gönderiyoruz” diye sürdüren Erdoğan, Kathimerini muhabiri Manolis Kostidis’in “Başbakan Miçotakis’e bir mesajınız var mı” sorusuna, “Verdiği sözleri tutmalı” yanıtını verdi. Ancak bunu detaylandırmadı. Gazeteci Kostidis, Erdoğan’la kısa görüşmesine dair izlenimlerini Yunan basınına, “Sohbet sırasında dostane ve samimi idi. Peş peşe konuşmalar yapmasına rağmen dinamik görünmesi dikkatimizi çekti. Olumsuzlukları kenera bırakıp Yunanistan’a dostluk mesajları göndermeyi tercih etti. Seçimleri kazanacağından ise emin” şeklinde aktardı.

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YUNAN BAŞBAKAN: SÜREKLİ GERGİNLİK ALIN YAZISI DEĞİL

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise haber ajansı AP’ye verdiği demeçte, Türkiye’de yarın yapılacak seçimlerin galibine “dostluk eli” uzatacağını belirterek, sürekli gerginlik içinde yaşamanın iki ülkenin alın yazısı olmadığını söyledi. Miçotakis, “Türkiye’de seçimleri kim kazanırsa kazansın, dostluk elimi uzatacağım. Türkiye ile sürekli gerginlik içinde yaşamak alın yazısı değildir” dedi.

‘NORMALLEŞMEK İÇİN AFET GEREKMEZ’

İlişkilerde uzun süren gerginliğin ardından 6 Şubat Kahramanmaraş depremleriyle sakin bir döneme girildiğini anımsatan Miçotakis, “İlişkilerin normalleşmesi için bir doğal afet yaşanması gerekmez, yazık” yorumunu yaptı. “Daha iyi ilişkiler için Türkiye’nin savaşcı söylemlerine son vermesi gerekiyor” diyen Yunan lider, açıklamasını şöyle sürdürdü:

ASKERİ HARCAMALARA DEVAM

“Türkiye’de oluşacak yeni hükümetin,sadece Yunanistan değil; Batı’ya, Avrupa’ya ve ABD’ye genel yaklaşımını yeniden değerlendirmesini ümit ederim. Ancak saf değilim. Realistim. Ülkelerin dış politikalarının bir günde değişmediğini biliyorum.” Miçotakis, ülkesinin savunma kapasitesi ve caydırıcı gücünü arttırmaya çalışacaklarını da ekledi.

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İSTANBUL’DA BİR SANDIK KURULACAK

Yurtdışında yaşayan Yunanistan vatandaşları, ilk kez bulundukları ülkede oy kullanabilecek. 20 Mayıs Cumartesi yapılacak yurtdışı oy kullanma işlemi için 35 ülkede 99 sandık kurulacak. Kayıtlı seçmen sayısının 86 olduğu Türkiye’de yalnızca İstanbul’daki konsolosluk binasında bir sandık açılacak. Anketlerde MİÇOTAKİS’in Yeni Demokrasi Partisi ilk sırada, eski Başbakan Aleksis Çipras liderliğindeki ana muhalefet SYRIZA ikinci gözüküyor.