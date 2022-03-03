Leningrad Kuşatması'ndan sağ kurtulmuştu... Rus polisi 77 yaşındaki kadını böyle gözaltına aldı!

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş her geçen gün büyürken dünyanın dört bir yanında bu savaşa karşı gelen ve seslerini yükselterek eylemler düzenleyen insanların sayısı da artıyor.

Bu eylemlerin en çarpıcıları ise savaşı başlatan Rusya’da yapılanlar kuşkusuz. Putin iktidarından ve alınan işgal kararından rahatsızlık duyan Ruslar karşılaşacakları cezalara rağmen bir haftadır 50 şehirde sokakları doldurmaya devam ediyor. Dünkü verilere göre 7 binden fazla Rus vatandaşı bu gösterilerde gözaltına alındı. Üstelik bu kişilerin arasında sayısız kadın ve küçücük çocukları biler var.

Savaş karşıtı eylemler giderek büyüyor

Sovyet Rusya döneminde adı Leningrad olan St. Petersburg’da düzenlenen savaşa hayır eylemleri bir kez daha Rus polisinin şiddet gösterisine birçok gözaltına sahne oldu.

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SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Tarih kitaplarında giren Leningrad Kuşatmasından sağ kurtulanlardan biri olan ve hali hazırda St. Petersburg’da yaşamaya devam eden 77 yaşındaki ressam ve aktivist Yelena Osipova’nın elinde savaş karşıtı pankartlarla polis tarafından şiddet kullanılarak gözaltına alınması ise büyük infial yarattı.

Manşetlere ‘Putin’in polisleri büyükanneleri yakalıyor’ başlığıyla taşınan olay eylemde bulunanlar tarafından anbean kaydedilirken görüntüler sosyal medyada 5 milyondan fazla izlendi.

Yelena'nın elinde tuttuğu pankartta şu sözler yazıyordu: "Bu savaşa gitme oğlum! Ve askerler silahlarınızı bırakın ve gerçek birer kahraman olun! Vurmayın!"

77 yaşındaki kadına yapılanlar büyük tepki topladı

Rusya’da bu tür protesto eylemlerinde bulunmak büyük cesaret isteyen bir şey çünkü hem Rus polisi eylemcilere sürekli şiddet uyguluyor hem de gözaltına alınanlar vatana ihanete varan ağır suçlamalarla ve büyük para cezalarıyla karşılaşıyor.

Yelena Osipova, sosyal medyada paylaşılan videoda arkasındaki büyük kalabalık ‘Savaş Hayır!’ diye bağırırken tam sekiz polis tarafından gözaltına alınıyor.

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Öte yandan Yelena Osipova bu tür durumlara oldukça alışkın ve dirençli bir aktivist olarak ülkesinde tanınmış bir figür. 77 yaşında bir emekli olarak hayatını St. Petersburg’da geçiren kadın gerek Sovyet Rusya’sı döneminde gerekse Vladimir Putin iktidara geldikten sonra sokak eylemlerinde boy göstermiş.

В Петербурге арестовали известную блокадницу Елену Осипову. pic.twitter.com/hZBvbH5AWJ — ДАМА с ПЕРЕГАРОМ (@aperegarom) March 2, 2022

AKTİVİST KADIN YILLARDIR SOKAK EYLEMLERİNDE

Osipova, Leningrad Kuşatmasından sağ kurtulmakla kalmamış, 2002’de Moskova’da Çeçenler tarafından bir tiyatro salonunda rehin alınan ve sonrasında yüzden fazla insanın ölmesiyle sonuçlanan korkunç eylem için sesini yükseltmiş.

Yelena yıllardır eylemlere katılıyor. Fotoğraf 2014 yılından

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2007’de düzenlenen Putin karşıtı eylemlerde de ön sıralarda yer alan Yelena ‘Putin’siz Rusya’ sloganları atarak ülkesinin özgür, demokratik bir ülke olması ve siyasi tutukluların serbest bırakılması için çağrılarda bulunmuş. Bu eylemler aynı zamanda Yelena’nın ilk kez tutuklandığı ve para cezasına çarptırıldığı eylem olmuş.

Bu tarihten sonra da sürekli olarak katıldığı eylemlerde gözaltına alınmış ve her seferinde büyük para cezalarına çarptırılmış.

Yelena Osipova, Putin 2012’de üçüncü kez devlet başkanlığına seçildiğinde protesto eylemi yapan bir avuç insandan biri. Yaşlı kadın 2014’te ise Kırım ve Ukrayna’da yaşananlar için bir kez daha sokaklara inmiş.

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HEM SAVAŞA HEM PUTİN'E KARŞI DURUYOR

Son günlerde düzenlenen eylemlerde de ön saflarda yer alan kadına polisin şiddet göstermesi bir yana Yelena Osipova bir yandan da Putin yanlıları tarafından provokatör ya da ajan olmakla suçlanıyor ve sürekli olarak rahatsız ediliyor. Hatta geçtiğimiz günlerdeki eylemlerden birinde Putin yanlısı bir grubun yaşlı kadının yüzüne insan dışkısı fırlattığı iddia edildi.

2014 yılında çekilmiş bir fotoğrafıyla Yelena... Aktivist kimliğiyle tanınan Yelena aynı zamanda bir ressam

Şeker hastası olduğu ve sağlık problemleri yaşadığı bilinen Yelena Osipova yıllar önce katıldığı bir eylemde yaptığı konuşmadaki şu sözlerle zihinlere kazınmıştı:

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“Herkesin neden suskun olduğunu anlamıyorum. Sanki tüm ülke donakalmış gibi. Bense bir kâğıda basitçe bir şeyler yazıp elimde tutarak sokaklara çıkıyorum. Bugün bir hükümet binasına geldim, elimdeki pankartta ise sadece ‘Bay Başkan! Hemen yaptıklarınızdan vazgeçin, yöntemlerinizi değiştirin!’ yazıyor.”