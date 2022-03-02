Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Savaşa hayır diyen Ruslar gözaltına alınıyor, aralarında küçük çocuklar da var!

#RUSYA#Ukrayna#Savaşa Hayır
Savaşa hayır diyen Ruslar gözaltına alınıyor, aralarında küçük çocuklar da var

Ukrayna - Rusya savaşında 7'nci güne girilirken bölgeden sıcak çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Oldukça çok sayıda Rus vatandaşı ise Putin'in başlattığı bu savaşı protesto ediyor. Rus polisinin bu protesto eylemleri sert müdahaleleri kameralara yansırken küçücük çocukların bile alıkonulması dünya çapında infial yarattı...

Haberin Devamı

Bundan tam bir hafta önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıkladığı kararla başlayan Ukrayna’yı işgal operasyonunda kan dökülmeye devam ediyor. Rusya bu kararın ardından tüm dünya tarafından dışlandı ve büyük yaptırımlara uğradı.

Dünyanın birçok ülkesinde de insanlar sokaklara çıkarak bu saldırıları protesto etmeye başladı. Dünya şehirlerinin sokakları Ukrayna bayrağının renkleriyle donanırken barış sloganları atılıyor.

Gözden Kaçmasın

Belarus Ukrayna sınırındaki birlik sayısını iki katına çıkartıyorBelarus Ukrayna sınırındaki birlik sayısını iki katına çıkartıyor!Haberi görüntüle

Rus halkı zor günler geçirse de ülkenin neredeyse tüm büyük şehirlerinde savaşa hayır protestoları yapılmaya devam ediyor. Putin iktidarına ve Rusya’nın bu saldırgan tavrına karşı çıkan cesur Rus vatandaşları sokaklara inerek askeri operasyonu lanetliyor.

Savaşa hayır diyen Ruslar gözaltına alınıyor, aralarında küçük çocuklar da var

Haberin Devamı

Bunun anlamı ise oldukça büyük zira Rus kolluk kuvvetleri ilk günden itibaren sokağa inen bu insanlara şiddet uygulayarak gözaltına alıyor. 50 Rus şehrinde toplam 7 bin kişi savaşı protesto ettiği için gözaltına alındı. Bu da gün başına neredeyse bin kişi demek. Üstelik bu insanlar vatana ihanet suçuyla karşı karşıya kalabileceklerini bilmelerine rağmen eylemlerinden vazgeçmiyor.

Savaşa hayır diyen Ruslar gözaltına alınıyor, aralarında küçük çocuklar da var

Putin muhalifi siyasetçi Ilya Yashin’in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların ise açıklanabilir yanı yok. Yashin, aileleriyle birlikte savaşa hayır protestolarına katılan, ellerinde çiçekler ve barışçıl mesajların yazılı olduğu pankartları taşıyan küçücük çocukların gözaltı araçlarına konulduğu, polis merkezlerinde bekletildiği ve demir parmaklıkların arkasına konduğu fotoğrafları paylaşınca adeta yer yerinden oynadı.

Savaşa hayır diyen Ruslar gözaltına alınıyor, aralarında küçük çocuklar da var

Raporlara giren bilgilere göre gözaltına alınan çocuklar anneleriyle birlikte savaşa hayır eylemine katıldı ve ellerinde çiçeklerle birlikte Moskova’daki Ukrayna büyükelçiliğine gitmek istedi. Bu çiçekleri büyükelçilik önüne bırakmak isteyen çocukların fotoğraflarına bakınca ancak ana okulu çağında oldukları açıkça görülüyor.

Haberin Devamı

Çocukların ellerinde tuttuğu pankartlar Rusça olarak ‘Savaşa Hayır’ yazılı olduğu görülürken yazının iki tarafında da Rus ve Ukrayna bayrakları yer alıyor. Bir başka pankartta ise ‘Rusya+Ukrayna=Sevgi’ yazıyor.

Savaşa hayır diyen Ruslar gözaltına alınıyor, aralarında küçük çocuklar da var

Çocukların fotoğraflara yansıyan yüzleri korku dolu, hatta bazılarının ağladığı görülüyor. Fotoğrafları paylaşan siyasetçi Ilya Yashin’in sözleri ise oldukça çarpıcı:

“Rusya’da sıradan bir gün. Sadece ellerinde savaşa hayır yazan pankartlarla polis aracına bindirilmiş birkaç çocuk… Burası Putin’in Rusya’sı dostlar. İşte sizler böyle bir yerde yaşıyorsunuz. Üstelik Kremlin’in propaganda makinesi hemen çalışmaya başlayacak ve bu ailelerin çocuklarını siyasete bulaştırmaması gerektiği söylemeye başlayacak.”

Haberin Devamı

Savaşa hayır diyen Ruslar gözaltına alınıyor, aralarında küçük çocuklar da var

Ancak Yashin, bunun yanlışlığını şu sözlerle anlatıyor:

“Ülkemizde birçok nesil okul sıralarında savaşın en kötü şey olduğunu öğrenerek büyüdü. Bize öğretilen en büyük değerlerden biri başımızın üzerindeki barış dolu gökyüzü idi. Ben çocukken bizler duvarlara savaşa hayır posterleri asardık ve bu normal bir şeydi…”

Gözden Kaçmasın

65 km’lik konvoyla geliyorlar65 km’lik konvoyla geliyorlarHaberi görüntüle

 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#Ukrayna#Savaşa Hayır

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı