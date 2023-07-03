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Kurbanın ailesi isyan etti: Fransa'da 17 yaşındaki genci öldüren polise toplanan yardım 1 milyon doları aştı

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#Fransa#Polis#Protesto
Kurbanın ailesi isyan etti: Fransada 17 yaşındaki genci öldüren polise toplanan yardım 1 milyon doları aştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 16:50

17 yaşındaki Nahel M. isimli bir gencin polis tarafından öldürülmesi sonrası Fransa'da patlak veren protestolar 6. gününde devam ederken, Nahel'i öldüren polis için toplanan bağış 1 milyon doları aşarak, kurbanın ailesi için toplanan 189 bin avroyu geride bıraktı.

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Geçen hafta 17 yaşındaki bir genci vurarak Fransa çapında isyanlara yol açan polis için başlatılan yardım kampanyası kurbanın ailesine yapılan bağışları gölgede bıraktı.

40 BİN KİŞİDEN 1 MİLYON DOLARI AŞAN YARDIM

Aşırı sağcı bir medya yorumcusu tarafından Gofundme'de başlatılan yardım kampanyasına şimdiye kadar 40 binden fazla kişi katıldı.

Polis için toplanan bağış 1 milyon doları aşarak, 17 yaşındaki kurban Nahel'in ailesi için toplanan 189 bin avroyu geride bıraktı.

Kurbanın ailesi isyan etti: Fransada 17 yaşındaki genci öldüren polise toplanan yardım 1 milyon doları aştı

BÜYÜKANNESİ İSYAN ETTİ: BU ADAM TORUNUMU ÖLDÜRDÜ

Nahel'in büyükannesi BFM kanalına verdiği demeçte, torununu öldüren polise gösterilen destekten dolayı kalbinin kırıldığını belirterek, "Bu adam Nahel'in canını aldı. Herkes gibi bedelini ödemeli. Adalete inanıyorum. Adalet sistemimize güveniyorum" dedi.

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ÜLKEDEKİ SİYASİ BÖLÜNME GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Fransa'yı ayağa kaldıran saldırı ve sonrasında başlatılan yardım kampanyaları ülkedeki siyasi bölünmeyi gözler önüne serdi.

Olay sonrası pek çok sağcı figür güvenlik güçlerini savunmaya çalışırken, sol kesim Nahel'in ölümünü Fransız polisinin ırkçılık sorununun bir parçası olarak görüyor.

Kurbanın ailesi isyan etti: Fransada 17 yaşındaki genci öldüren polise toplanan yardım 1 milyon doları aştı

KUTUPLAŞMA DERİNLEŞTİ: 'UTANÇ VERİCİ' DİYEN DE VAR, DESTEKLEYEN DE...

Salı gününden bu yana devam eden isyan ve yağma, Fransa'daki kutuplaşmayı derinleştirmiş görünüyor.

Polis için başlatılan yardım kampanyasına tepki gösteren Sosyalist Parti başkanı Olivier Faure, Gofundme'ye bir mesaj göndererek kampanyanın 'utanç verici' olduğunu belirtti.

Cumhuriyetçiler Partisi başkanı Eric Ciotti ise başlatılan kampanyayı savundu ve toplanan paranın memurun ailesine katkıda bulabileceğini öne sürdü.

Sosyal medyadaki yorumlarda protestocuların yardım kampanyasına sert tepkiler verdiği görüldü.

Kurbanın ailesi isyan etti: Fransada 17 yaşındaki genci öldüren polise toplanan yardım 1 milyon doları aştı

POLİS KENDİNİ NASIL SAVUNDU?

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Fransız basınında adı Florian M. olarak geçen 38 yaşındaki polis memuru, Nahel'i vurduktan sonra gözaltına alındı ​​ve şimdi kasten adam öldürme suçlaması ile karşı karşıya.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde polis memurunun Nahel'in içinde bulunduğu aracı durdurduğu ve ateş ettiği anlar net bir şekilde görülüyor.

Olay sırasında aracın içinde olan tanık, dün yaptığı açıklamada polisin ateş etmeden önce Nahel'in kafasına vurduğunu belirtmişti. Sosyal medyadaki videoda da polisin Nahel'e 'kurşunu kafana yiyeceksin' dediği duyuluyor.

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Fransız Le Monde gazetesinde göre polis ilk ifadesinde, Nahel M.'nin kendilerine zarar vermek amacıyla aracını üzerlerine sürdüğünü, hayatının tehlikede olduğunu düşündüğünü ve savunma amaçlı olarak ateş açtığını söyledi.

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