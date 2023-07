Kurbanın ailesi isyan etti: Fransa'da 17 yaşındaki genci öldüren polise toplanan yardım 1 milyon doları aştı

Geçen hafta 17 yaşındaki bir genci vurarak Fransa çapında isyanlara yol açan polis için başlatılan yardım kampanyası kurbanın ailesine yapılan bağışları gölgede bıraktı.

40 BİN KİŞİDEN 1 MİLYON DOLARI AŞAN YARDIM

Aşırı sağcı bir medya yorumcusu tarafından Gofundme'de başlatılan yardım kampanyasına şimdiye kadar 40 binden fazla kişi katıldı.

Polis için toplanan bağış 1 milyon doları aşarak, 17 yaşındaki kurban Nahel'in ailesi için toplanan 189 bin avroyu geride bıraktı.



Nahel'in büyükannesi BFM kanalına verdiği demeçte, torununu öldüren polise gösterilen destekten dolayı kalbinin kırıldığını belirterek, "Bu adam Nahel'in canını aldı. Herkes gibi bedelini ödemeli. Adalete inanıyorum. Adalet sistemimize güveniyorum" dedi.

ÜLKEDEKİ SİYASİ BÖLÜNME GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Fransa'yı ayağa kaldıran saldırı ve sonrasında başlatılan yardım kampanyaları ülkedeki siyasi bölünmeyi gözler önüne serdi.

Olay sonrası pek çok sağcı figür güvenlik güçlerini savunmaya çalışırken, sol kesim Nahel'in ölümünü Fransız polisinin ırkçılık sorununun bir parçası olarak görüyor.



Salı gününden bu yana devam eden isyan ve yağma, Fransa'daki kutuplaşmayı derinleştirmiş görünüyor.

Polis için başlatılan yardım kampanyasına tepki gösteren Sosyalist Parti başkanı Olivier Faure, Gofundme'ye bir mesaj göndererek kampanyanın 'utanç verici' olduğunu belirtti.

Cumhuriyetçiler Partisi başkanı Eric Ciotti ise başlatılan kampanyayı savundu ve toplanan paranın memurun ailesine katkıda bulabileceğini öne sürdü.



Sosyal medyadaki yorumlarda protestocuların yardım kampanyasına sert tepkiler verdiği görüldü.



Fransız basınında adı Florian M. olarak geçen 38 yaşındaki polis memuru, Nahel'i vurduktan sonra gözaltına alındı ​​ve şimdi kasten adam öldürme suçlaması ile karşı karşıya.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde polis memurunun Nahel'in içinde bulunduğu aracı durdurduğu ve ateş ettiği anlar net bir şekilde görülüyor.





This is the moment 17 year old Nahel M was shot dead at point blank range by a French policeman in the Paris suburb of Nanterre. The killing has led to three consecutive nights of rioting across France. pic.twitter.com/J5osn9CnNi