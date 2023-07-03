Macron harekete geçti ancak hala eleştiri oklarının hedefinde!

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17 yaşındaki Nahel M. isimli bir gencin polis tarafından öldürülmesi sonrası Fransa'da patlak veren protestolar bugün 6. gününde.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, önceki gün 719 ve Cuma günü 1.300 tutuklamadan sonra dün sadece 49 kişi tutuklandı. Uluslararası ajanslar ülkedeki şiddet olaylarının büyük ölçüde hafiflediğini belirtiyor.



İngiliz Guardian gazetesi, şiddet olaylarının polis tarafından öldürülen 17 yaşındaki Nahel'in büyükannesinin 'sükunet' çağrısından sonra düşüşe geçtiğine dikkat çekti.

Nahel'in büyükannesi Nadia dün yaptığı açıklamada "Dükkanları, otobüsleri okulları yok etmelerini istemiyoruz. Nahel'i bir bahane olarak kullanıyorlar" dedi ve polis memurunun herkes gibi cezalandırılacağına inandığını vurguladı.



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Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, gece saatlerinde protesto kaynaklı çıkan yangına müdahale sırasında 24 yaşındaki itfaiye erinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Darmanin, “Dün gece Saint-Denis'deki bir yeraltı otoparkında çok sayıda araçtan çıkan yangınla mücadele ederken, Paris İtfaiyesinde görevli 24 yaşındaki genç bir onbaşı, ekip arkadaşlarının çok hızlı müdahalesine rağmen hayatını kaybetti” dedi. Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ise itfaiye erinini yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.Fransız medyası, protestoların şiddetinin azaldığını duyururken; Fransa İçişleri Bakanlığı 45 polis ve itfaiye personelinin protestolara müdahale sırasında yaralandığını bildirdi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, binlerce kişinin tutuklandığı ve geniş çapta yıkıma yol açan isyanın ardından bugün parlamento liderleriyle görüşmeye hazırlanıyor.

Fransız lider yarın da protestolardan etkilenen 220 kasaba ve şehrin belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

MACRON PROTESTOLAR ALTINDA EZİLDİ! FRANSA'NIN İMAJI BOZULUYOR...

Macron liderliğinin en zor sınavlarından birini atlatmak için çabalasa da eleştiri okları hala üzerinde.

Fransız Le Figaro gazetesi, Cumhurbaşkanı Macron'un daha önce tartışmalı emeklilik reformu nedeni ile gerçekleştirilen protestolar sırasında İngiliz Kralı II. Charles'ın ülkelerine yapacağı ziyareti iptal etmesini istediğini hatırlattı ve şimdi de kendisinin Almanya'ya yapacağı ziyareti ertelediğini belirterek Fransa'nın imajının bozulma riski ile karşı karşıya kaldığını söyledi.



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Gazete başka bir makalesinde de ABD, İngiltere İtalya gibi ülkelerin Fransa'daki krizi yakından takip ettiğine dikkat çekti ve dış basının Macron'u protestoların altında ezilmiş gibi gördüğünü vurguladı.

"SONUÇLARI YIKICI OLABİLİR"

Alman Tagesspiegel gazetesi de Macron'un Almanya ziyaretini iptal ettiğine dikkat çekerek, 'Fransa'daki durumun ne zaman sakinleşeceği öngörülebilir değil. Protestoların sonuçları yıkıcı olabilir.' uyarısında bulundu.

İngiliz Guardian gazetesi Fransız liderin toplumdaki öfke ve kızgınlıkla baş edebilmek için bir çıkış aradığına dikkat çekerek 'MACRON önümüzdeki günlerde ciddi zorluklarla karşı karşıya.' ifadesini kullandı.