Haberin DevamÄ±

Ä°sveÃ§â€™te haftalardÄ±r kutsal kitabÄ±mÄ±z Kuran-Ä± Kerimâ€™e yÃ¶nelik provokatif saldÄ±rÄ±larda bulunan Irak asÄ±llÄ± Salwan Momika, dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde SÃ¶dertaljeâ€™de boks eldiveni giyen bir kiÅŸinin hedefi oldu.

AN BE AN KAMERALARA YANSIDI

Ã‡evredekiler tarafÄ±ndan kaydedilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, boks eldivenli gencin Momikaâ€™ya yumruk ve tekme attÄ±ÄŸÄ±, Momikaâ€™nÄ±n ise kendisini bir iÅŸletmenin reklam tabelasÄ±yla savunmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kameraya yansÄ±dÄ±.

OlayÄ± doÄŸrulayan Ä°sveÃ§ polisi, ÅŸÃ¼phelinin olay yerinden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve konuya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.



Ä°sveÃ§ basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde saldÄ±rÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi sÄ±ra Momika'nÄ±n yanÄ±nda Kur'an-Ä± Kerim'e yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lara eÅŸlik eden Salwan Najem'in de olduÄŸunu ancak onun hedef olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Haberin DevamÄ±

TV4'Ã¼n haberinde gÃ¶re boks eldivenli ÅŸÃ¼pheliden yediÄŸi darbeler sonrasÄ± Momika'nÄ±n burnundan kan gelmeye baÅŸladÄ± ve ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.



KURBAN BAYRAMININ Ä°LK GÃœNÃœ KUR'AN-I KERÄ°M YAKMIÅžTI

Momika, 28 Haziranâ€™da Kurban BayramÄ±â€™nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde Stockholmâ€™deki bir cami Ã¶nÃ¼nde polis korumasÄ± altÄ±nda Kur'an-Ä± Kerim yakmÄ±ÅŸtÄ±. Provokatif eyleme baÅŸta MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkeler olmak Ã¼zere dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan tepki gelmiÅŸti.

Irak, Kuveyt, BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fas'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu birÃ§ok Ã¼lke, eylemi protesto etmek iÃ§in Ä°sveÃ§ BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerini geri Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Irak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ise Momika'nÄ±n Ã¼lkede yargÄ±lanmasÄ± iÃ§in Ä°sveÃ§'ten iadesini istemiÅŸti.

Irak halkÄ± baÅŸkent BaÄŸdatâ€™taki Ä°sveÃ§ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini basÄ±p binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±na Ã§Ä±karken, Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Kurâ€™an-Ä± Kerimâ€™in yakÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan acil olarak Suudi Arabistanâ€™Ä±n Cidde kentinde toplanma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Momika son olarak geÃ§tiÄŸimiz Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°ranâ€™Ä±n Stockholm BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde elinde Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°brahim Reisiâ€™nin fotoÄŸrafÄ±yla Kurâ€™an-Ä± Kerim yakmÄ±ÅŸ, bir kez daha MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n tepkisini Ã§ekmiÅŸti.



Haberin DevamÄ±

Ã‡irkin saldÄ±rÄ±lar sonrasÄ± Ä°sveÃ§ televizyonu Momika'nÄ±n Irak'taki makam odasÄ±nda silahÄ±yla oturduÄŸu ve milis grubuna hitap ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere yer vermiÅŸti.

"Ben bir siyasi parti lideriydim, milis lideri deÄŸil." diyen Momika ise hakkÄ±ndaki iddialarÄ± reddederek baÅŸÄ±na konan bir Ã¶dÃ¼l olduÄŸunu, her an Ã¶lme tehdidi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu ve can gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamanÄ±n Ä°sveÃ§ polisinin sorumluluÄŸunda olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.Â