İsveç’te haftalardır kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yönelik provokatif saldırılarda bulunan Irak asıllı Salwan Momika, dün öğle saatlerinde Södertalje’de boks eldiveni giyen bir kişinin hedefi oldu.

AN BE AN KAMERALARA YANSIDI

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, boks eldivenli gencin Momika’ya yumruk ve tekme attığı, Momika’nın ise kendisini bir işletmenin reklam tabelasıyla savunmaya çalıştığı kameraya yansıdı.

Olayı doğrulayan İsveç polisi, şüphelinin olay yerinden kaçtığını ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.



İsveç basınında yer alan haberlerde saldırının gerçekleştiği sıra Momika'nın yanında Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara eşlik eden Salwan Najem'in de olduğunu ancak onun hedef olmadığı belirtildi.

TV4'ün haberinde göre boks eldivenli şüpheliden yediği darbeler sonrası Momika'nın burnundan kan gelmeye başladı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.



KURBAN BAYRAMININ İLK GÜNÜ KUR'AN-I KERİM YAKMIŞTI

Momika, 28 Haziran’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde Stockholm’deki bir cami önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Provokatif eyleme başta Müslüman ülkeler olmak üzere dünyanın dört bir yanından tepki gelmişti.

Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fas'ın da aralarında bulunduğu birçok ülke, eylemi protesto etmek için İsveç Büyükelçilerini geri çağırmıştı. Irak Dışişleri Bakanlığı ise Momika'nın ülkede yargılanması için İsveç'ten iadesini istemişti.

Irak halkı başkent Bağdat’taki İsveç Büyükelçiliğini basıp binanın çatısına çıkarken, İslam İşbirliği Teşkilatı Kur’an-ı Kerim’in yakılmasının ardından acil olarak Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde toplanma kararı almıştı.

Momika son olarak geçtiğimiz Cumartesi günü İran’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde elinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin fotoğrafıyla Kur’an-ı Kerim yakmış, bir kez daha Müslümanların tepkisini çekmişti.



Çirkin saldırılar sonrası İsveç televizyonu Momika'nın Irak'taki makam odasında silahıyla oturduğu ve milis grubuna hitap ettiği görüntülere yer vermişti.

"Ben bir siyasi parti lideriydim, milis lideri değil." diyen Momika ise hakkındaki iddiaları reddederek başına konan bir ödül olduğunu, her an ölme tehdidi ile karşı karşıya olduğunu ve can güvenliğini sağlamanın İsveç polisinin sorumluluğunda olduğunu söylemişti.