Kraliçe 2. Elizabeth'in son yolculuğu başladı... Prens William'dan duygusal veda

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İngiltere günlerdir Kraliçe 2. Elizabeth'in yasını tutuyor.

8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in son yolculuğu başladı.

Kraliçenin naaşını taşıyan 7 araçlık kortej Balmoral Kalesi'nden ayrıldı.

Kortejin altı saatlik yolculuğun ardından İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a varması bekleniyor.

Kortejin geçeceği güzergahta kraliçeye son görevini yapmak üzere yüzlerce kişi hazır bulunuyor.

PRENS WILLIAM'DAN DUYGUSAL VEDA

Kraliçe Elizabeth'in torunu Prens William, büyükannesini ölümünün ardından duygusal bir mesaj yayınladı.

'Bu günün geleceğini biliyordum, ama onsuz bir hayata alışmak zaman alacak' diyen Galler Prensi, büyükannesini kaybetmenin yasını tuttuğunu söyledi.

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Kraliçeye kendisine, eşine ve çocuklarına yaptığı rehberlik için teşekkür eden Prens William, kral olan babasını desteklemek için elinden geleni yaparak onun hatırasını onurlandıracağının altını çizdi.

CENAZE TÖRENİ NASIL OLACAK?

Kraliçe'nin tabutu Londra'ya getirildikten sonra, cenaze töreni öncesinde dört gün boyunca Parlamento binasındaki Westminster Hall'da tutulacak.

Burası, Westminster Sarayı'nın en eski kısmı. Tabutu buraya getirilen son kişi, 2002'de hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in annesiydi.

Tabutunu görebilmek için 200 binden fazla kişi sıraya girmişti. Kraliçe'nin tabutu, 11. yüzyılda inşa edilen bu binanın ahşap çatısı altında, katafalk olarak bilinen yüksek bir platformda tutulacak.

Katafalkın dört köşesinde birer asker nöbet tutacak. Tabut buraya Buckingham Sarayı'ndan yavaşça ilerleyen bir askeri törenle getirilecek.

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Geçit törenine Kraliyet Ailesi üyeleri de katılacak. Halk da bu töreni etraftaki sokaklardan ve parklara kurulması beklenen büyük ekranlardan izleyebilecek.

Westminster Hall'a geldiğinde, tabutun üstüne Kraliyet Arması, İmparatorluk Tacı, Hükümdarlık Asası ve Küresi yerleştirilecek.

Tabut yerine yerleştirildikten sonra kısa bir tören düzenlenecek ve ardından mekan ziyarete açılacak.