Tarihi törene damga vuran anlar… Kral 3. Charles sosyal medyayı ikiye böldü

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Dünyanın gözü kulağı günlerdir İngiltere'de...

8 Eylül'de Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta oğlu Charles oturdu.

3. Charles adını alan yeni kralın Cumartesi günü St James’s Sarayı’ndaki törende yaptığı hareket kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İngiltere'nin çiçeği burnunda hükümdarı, tahta geçişini resmileştiren Katılım Bildirgesi'ni imzalamadan birkaç saniye önce masanın üzerinde bulunan bazı eşyaların masadan kaldırılmasını sert bir ifade ile talep etti.

Kral 3. Charles'ın bu talebi üzerine görevliler hızlıca işaret edilen eşyaları masadan kaldırdı.

O anlar kısa sürede viral oldu. İngiltere Kralı'nın bu davranışı sosyal medyayı ikiye böldü.

Londra'daki bu törene tarihe tanıklık etmek isteyen çok sayıda kişi de katıldı. 3. Charles'ın resmen Kral olduğu duyurusu burada da okundu.

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Pek çok sosyal medya kullanıcısı yeni kralın bu tavrını eleştirdi. Ancak bazı kullanıcılar ise bunun monarşinin bir gereği olduğunu savundu.

İLK AÇIKLAMA: AĞIR SORUMLULUĞUMUN BİLİNCİNDEYİM

3. Charles resmen Kral ilan edildiği seremoninin ilk bölümü ardından yaptığı konuşmaya annesi Kraliçe 2. Elizabeth'i anarak başlamıştı.

Annesinin hizmete olan bağlılığını övdüğü konuşmada, hükümdarlığın sorumluluğunun farkında olduğunu söyledi:

'Annemin hükümdarlığı, süresi ve adanmışlığı eşsizdi. Bugün yas tutarken, bu inançla dolu ömre de teşekkürlerimizi sunuyoruz.'

Öte yandan İngiltere Kralı 3. Charles, annesi Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreninin yapılacağı günü resmi tatil günü ilan etti.

Bu karar, Charles’ın Kral olarak resmen ilan edildiği seremonide duyuruldu. 8 Eylül’de hayatını kaybeden 2. Elizabeth’in cenaze töreninin ne zaman yapılacağı henüz netleşmedi.

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan Elizabeth, İskoçya’da Perşembe günü hayatını kaybetti.

Saray’da yapılan ilan seremonisi ilk kez televizyondan canlı yayınlandı. Aynı ilan Birleşik Krallık'taki diğer başkentlerde de Pazar günü okunacak.

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2. Elizabeth’in cenaze töreninin iki hafta içinde Westminster Kilisesi’nde yapılması bekleniyor.

Ulusal yas da cenaze törenine kadar devam edecek. 96 yaşında ölen Kraliçe, aynı kilisede taç giymişti.