Catherine’in yükselişi

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Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü üzerine büyük oğlu Prens Charles tahta çıkarken kraliyet unvanları da değişti. Veliaht Prens olarak Charles’a ait olan Galler Prensi unvanı bir numaralı varisi olan büyük oğlu Prens William’a geçti. Kral 3’üncü Charles, William ve eşi Catherine’e (Kate) Galler Prens ve Prensesi unvanlarının verildiğini ilan etti. Böylece son olarak 1997 yılında trafik kazasında ölen Prenses Diana tarafından kullanılan ‘Galler Prensesi’ unvanının yeni sahibi, gelini Cambridge Düşesi Kate oldu.





ÜNİVERSİTEDE TANIŞTILAR

Sade vatandaş bir aileden olan Kate Middleton bir işadamı ile eski hostes bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. William ve Kate’in yolları, İskoçya’da birlikte eğitim gördükleri St Andrews Üniversitesi’nde kesişti. 2007 yılındaki kısa bir ayrılık dışında çift o zamandan beri birlikte. 2011 yılında evlenen William ve Kate çiftinin Prens George (9), Prenses Charlotte (7) ve Prens Louis (4) olmak üzere üç çocukları bulunuyor.

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Prenses Diana

DIANA İLE ÖZDEŞLEŞTİ

Galler Prensesi unvanı yıllarca Diana ile özdeşleştirilirken Catherine’nin bunun farkında olduğu ancak kendi tarzını da oluşturmayı amaçladığı belirtiliyor. Özellikle William’ın kardeşi Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın Kraliyet Ailesi’nden ayrılma kararı aldığı bir dönemde ikisi de 40 yaşında olan William ve eşi giderek daha fazla kraliyet rolü almaya başlamıştı.

KARDEŞLER BULUŞTU

Aralarındaki sürtüşmeye karşın Galler Prensi William ve kardeşi Harry, eşleriyle dün Windsor Kalesi’nde bir araya geldi. İngiliz basını Prens William’ın, kardeşi Harry ve eşi Meghan’ı Windsor’a davet etmeye “son dakikada karar verdiğini” yazdı.

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ELTİLERİN SAVAŞI

İngiliz basını William ve kardeşi Harry arasındaki sürtüşmeye özel ilgi gösterirken iki elti Kate Middleton ve Meghan Markle’ın ilişkisi de sık sık gündeme geliyor. Amerikalı bir aktris olan Meghan’ın 2018 yılındaki düğünü öncesinde kızı Charlotte’un elbisesiyle ilgili Kate’i ağlattığı iddia edilirken, Meghan ise Oprah Winfrey’e verdiği mesajda tam tersini iddia etmiş, Kate’in özür dilediğini ve kendisine çiçek yolladığını savunmuştu.

Harry’nin Kraliyet unvanlarını terk etmesinin ardından çift, ABD’ye taşınmıştı.

KRAL’IN İLK EMRİ: MEGHAN’I GETİRME

Kraliçe Elizabeth’in sağlığının kötüye gittiğinin bildirilmesinin ardından Charles, Prens Harry’ye beraberinde Meghan’ı getirmemesini tembihlemiş. İngiliz gazetesi The Sun’a göre Charles, Kraliyet Ailesi’ne yönelik suçlamalarıyla tartışmalı bir figür olan Meghan’ın hoş karşılanmayacağını çok net şekilde belirtti. Telefon görüşmesinde oğlu Harry’ye, “Böylesi üzücü bir zamanda Meghan’ın Balmoral’da olmasının uygun olmayacağını” söyledi. İkili, Kraliçe’nin öldüğü gün tesadüf eseri Londra’da bulunuyordu. Prens Harry, Kraliçe’nin ölümü kamuoyuna açıklandıktan 1.5 saat sonra Balmoral’a varabilmiş, sonrasında buradan ayrılan ilk aile üyesi olmuştu.