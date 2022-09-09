Son dakika... Kral 3.Charles'tan ilk açıklama: Hizmetle geçen hayatını onurlandırmak istiyorum

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İngiltere Kralı 3. Charles, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası yaptığı açıklamada "Sevgili anneme babamın yanına giderken sadece şunu söylemek istiyorum. Çok teşekkürler, sevgin, sadakatin için. Hakkını vererek bütün yıllar boyunca hizmet ettin. Umarım melekler seni uykuna yatırır" ifadelerini kullandı. Kral 3. Charles'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Bireysel yasımızın çektiğimiz acının haricinde Kraliçe'nin devlet başkanı olduğu tüm ülkelerde ciddi minnet var. Annem bu dönemde birçok ulusun halkına hizmet etti.

Kararlılığı bir hükümdar olarak asla sarsılmadı. İlerleme, değişim, kutlama zamanlarında aynı kaldı. Hizmet ettiği hayatı boyuncu her zaman geleneğe sadık kalarak korkusuz gelişimi karşılama özelliğiyle birlikte kendisinin gösterdiği saygı ve ilham, onun hükümdarlığının sembolü haline geldi.

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"HİZMETLE GEÇEN HAYATINI ONURLANDIRMAK İSTİYORUM"

Annemin anısını anmak istiyorum buradan. Hizmetle geçen hayatını onurlandırmak istiyorum.

Kraliçe tahta çıktığı zaman Britanya ve dünya yokluk içindeydi. Hala eski dönemlerin kurallarıyla yaşıyordu. Son 70 yılda toplumumuzun birçok inanç ve toplumda yer aldığını gördük. Buradaki tüm zorluklara rağmen ulusumuz ve milletler ailemiz, onlar da refah içinde gelişti, çiçek açtı. Değerlerimiz aynı kaldı, kalmalı.

"ANAYASAL İLKELERİ KORUYACAĞIM"

Kraliçe nasıl muazzam bir kararlılıkla yaptıysa, ben de buradan size söz veriyorum. Anayasal ilkeleri koruyacağım, Birleşik Krallıklarda ya da dünyada nerede yaşıyorsanız yaşayan, hangi size sadakatle, saygıyla, hizmet edeceğim. Tıpkı hayatımda olduğu gibi. Tabii ki hayatım değişecek, sorumluluklar alıyorum.

Eşim Camila'nın desteğine güveniyorum. Bugün kendisini Galler prensi ilan ediyorum. Bu ülkenin ünvanını ben taşıma şansı elde ettim. Onun yanında Kathren'la birlikte yeni prensimiz ulusal görüşmelerde umut ışığı olmayı sürdürecek. Burada Harry ve Magen'a olan sevgimi hitap etmek istiyorum. Onlar da denizin öbür tarafında hayatlarını sürdürüyor.

"SİZE EN İÇTEN TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİYORUM"

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Sevgili annemin naaşını toprağa vereceğiz. Tüm ailem adına size en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Bunlar asla ifade edemeyeceğim kadar değerli benim için. Sevgili anneme şunu söylemek istiyorum. Babamın yanına giderken sadece şunu söylemek istiyorum. Çok teşekkürler, sevgin, sadakatin için. Hakkını vererek bütün yıllar boyunca hizmet ettin. Umarım melekler seni uykuna yatırır.