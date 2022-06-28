Kötü haberi DSÖ yetkilisi duyurdu: Birden fazla kez Covid’e yakalananlar dikkat!

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DSÖ yetkilisi David Nabarro, dün yaptığı çarpıcı açıklamada tekrarlayan Covid enfeksiyonları ve ‘Uzun Covid’ ile ilgili bilgiler verdi.

Sky News'a konuşan Nabarro verdiği demeçte, "Koronavirüs enfeksiyonu insanları birkaç ay boyunca normal ve sağlıklı bir yaşantıdan uzaklaştırabilir" derken Uzun Covid ile ilgili de bilgi verdi.

David Nabarro, bir kişiye ne kadar çok Covid-19 bulaşırsa, kişinin "şanssız" olma ve koronavirüsün uzun vadeli sağlık etkilerine yakalanma olasılığının o kadar yüksek olduğunu söyledi.

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DSÖ'nün Covid için seçilen özel elçisi David Nabarro, "Ne kadar çok enfeksiyon alırsanız, şanssız olma ve uzun süreli Covid ile karşılaşma olasılığınız o kadar artar, ki bu hiçbirimizin istemediği bir şeydir çünkü çok ciddi sonuçları olabilir." dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, uzun süreli Covid-19, Covid-19'lu bir kişi uzun süre devam eden semptomlar geliştirdiğinde olur. CDC, semptomların haftalar veya aylar sürebileceğini ve hatta kaybolup geri dönebileceğini söylüyor.

CDC'ye göre, daha ciddi bir ilk enfeksiyon geçirmişlerse, altta yatan sağlık sorunları varsa, aşılanmamışlarsa veya hastalık sırasında veya sonrasında çok sistemli inflamatuar sendrom yaşadılarsa, insanların Uzun Covid yaşama olasılığı daha yüksektir.

CDC'den alınan en son verilere göre, ABD'de Uzun Covid vakaları giderek artıyor.

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AŞILI VE AŞISIZ KİŞİLER ARASINDA HANGİ SEMPTOMLAR FARKLI?

İngiltere'de iki yıldan uzun süre Covid-19 vakalarını izleyen yeni bir araştırmaya göre en az iki doz Covid-19 aşısı olduktan sonra hastalığa yakalanan kişiler arasında en yaygın beş semptom; burun akıntısı, baş ağrısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve sürekli öksürük. Aşı olmamış kişilerde ise en sık rastlanan semptomlar sırsıyla baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş ve inatçı öksürük.

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Bu veriler Londra'da King's College'dan araştırmacılarla birlikte analiz edildi.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti'nin (NHS) desteğini alan araştırma kapsamında Covid-19 testi pozitif çıkan 4,7 milyondan fazla kullanıcı semptomlarını dijital bir platform üzerinden bir günlüğe kaydetti.

Bu bilgileri analiz eden uzmanlar pandemi boyunca en yaygın semptomların nasıl değiştiğine dair bir tür sıralama oluşturdu.

Mart 2022'ye kadar İngiliz hükümetinden fon alan çalışma, Covid-19'un koku veya tat alma duyusu kaybı gibi sürpriz etkilerinden bazılarının hızlı bir şekilde tanımlanmasını sağladı.

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KÜÇÜK AMA BELİRGİN BİR DEĞİŞİM

En az iki doz aşı yaptırmış kişiler arasında Covid-19'un en yaygın belirtileri şu şekilde sıralanıyor:

Burun akıntısı

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

İnatçı öksürük

Aşı olmayanlarda görülen semptomlar şu şekilde sıralanıyor:

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı

Ateş

İnatçı öksürük

İki grup arasındaki temel fark, aşı olmamış kişilerde ateşin görülmesiydi. Bu, daha ciddi bir sorunun habercisiydi.

Ayrıca en az iki doz Covid-19 aşısı olanlara kıyasla daha fazla baş ağrısı ve boğaz ağrısı kaydedildi.

Deneyi yürüten araştırmacılar, bu farklılığın aşı olanlarda daha hafif semptom görülmesiyle açıklanabileceğini söylüyor ve ekliyorlar:

"Ayrıca genç bireylerin daha fazla sayıda vaka bildirmesi dikkate değer ancak semptomları daha az belirgin ve daha hafif seyrediyor."

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Koronavirüsle ilgili semptom değişiklikleri alt varyantlardan da kaynaklanıyor olabilir

ALT VARYANT ETKİSİ

Araştırmacılar, semptomların sıralamasının yalnızca çalışmada paylaşılan bilgilere dayandığı konusunda uyarıyor. Sıralama koronavirüsün alt varyantlarının etkisini dikkate almıyor.

Ayrıca Covid-19 semptomlarının kişiye göre değişebileceğini de hatırlamakta fayda var. NHS'e göre hastalığın semptomlarının tam listesi şöyle:

-Yüksek ateş veya titreme

-Yeni başlayan sürekli öksürük: Bir saatten uzun süren öksürük nöbeti veya 24 saat içinde 3 veya daha fazla öksürük nöbeti yaşanması

-Koku veya tat alma duyusunda kayıp veya değişiklik

-Nefes darlığı

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-Yorgunluk veya bitkinlik hissi

-Vücut ağrısı

-Baş ağrısı

-Boğaz ağrısı

-Burunda tıkanıklık veya burun akıntısı

-İştah kaybı

-İshal

-Mide bulantısı

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COVİD-19 SEMPTOMLARI GÖSTERENLER NE YAPMALI?

Yetkililere göre, koronavirüs semptomlarından en az birini gösteriyorsanız, ilk adım olarak evde kalmalı ve başkalarıyla etkileşimi kısıtlamalısınız.

Bu adım yaşlılar veya bağışıklık sistemi zayıflamış hastalar gibi Covid-19 komplikasyonlarına karşı savunmasız olan kişilerle temas halindeyseniz daha da önem kazanıyor.

Bir diğer önemli adım da test yapmak.

En etkili tanı yöntemi olarak görülen PCR testlerinin yanında eczanelerde veya farklı satış noktalarında hızlı antijen testleri bulmak mümkün.

Sonuç pozitifse, beş ila yedi gün boyunca karantinada kalmak önemli.

Rahatsızlık bu süreden sonra geçerse, rutininize dönebilirsiniz. Ancak eğer kötüleşirse (veya nefes almada zorluk gibi daha ciddi semptomlar ortaya çıkarsa) acil tıbbi yardım almak önemli.