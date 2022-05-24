Kuzey Kore'den flaş koronavirüs açıklaması

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Kim Jong-un başkanlığında yönetilen Kuzey Kore dünyanın en dışa kapalı ve 'gizemli' ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ülke uzun bir süre boyunca koronavirüsün (Kovid-19) görülmediği tek ülke olduğu iddiası ile gündemdeydi.

Kuzey Kore pandeminin ortaya çıkmasından neredeyse 2.5 yıl sonra ilk Koronavirüs vakasını açıkladı. Bu açıklamadan 2 hafta sonra ise dünyayı şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı.

2 HAFTA SONRA AÇIKLADILAR

Covid-19 salgınının başından bu yana ülkede doğrulanan ilk vakayı geçtiğimiz 12 Mayıs'ta kamuoyuna duyuran ve yaklaşık iki hafta içinde yüzbinlerce kişide yüksek ateş belirtisi gözlendiğini bildiren Kuzey Kore'den yeni bir açıklama geldi.

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), son 24 saatlik süreçte 134 bin 510 yeni şüpheli vaka doğrulanmasına rağmen salgın başından bu yana ilk kez ölüm bildirilmediğini açıkladı.

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Toplam vaka sayısının 2.95 milyona yükseldiği kaydedilen haberde can kaybı sayısının 68'de kaldığı vurgulanırken, "Üst düzey acil salgın önleme sisteminin etkinleştirilmesinden birkaç gün sonra, ülke çapında hastalık ve ölüm oranları büyük ölçüde azaldı ve iyileşen kişi sayısı arttı. Bu da pandemik hastalığın yayılmasını etkili bir şekilde engelleme ve salgını kontrol etme ile istikrarın sağlanmasıyla sonuçlandı" ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore 12 Mayıs'ta ilk Covid-19 vakasını resmi olarak doğrulamış, 25 milyonluk ülke virüsün adına atıfta bulunmadan ardı ardına yüzbinlerce kişide "yüksek ateş" belirtisi gözlendiğini dünyaya duyurmuştu.

Uzmanlar tıbbi ekipman yetersizliği nedeniyle kesin vaka sayısının tespit edilemediği yorumunda bulunurken, salgının ilk günlerinde devlet mekanizmalarının sağlık krizini yönetmedeki başarısızlığından şikayet eden lider Kim Jong Un, acil durum ilan ederek tedbirlerin artırılması talimatı verdiği kamuoyuna yansımıştı.

Kim Jong Un bu kapsamda ülke çapında Covid karantinaları emri vermişti.

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AŞI KARARI PAHALIYA MAL OLDU

Kuzey Kore, hem Çin yapımı Sinovac aşısı hem de AstraZeneca aşıları için kendisine yapılan teklifleri reddederek nüfusuna bir Covid-19 aşı programı uygulamadı.

Bu nedenle pek çok ülkede sonuna gelinen pandeminin bu ülkede etkisi sürdürmesinden korkuluyor. Uzmanlar ülkenin sert pandemi önlemleri alarak Çin'dekine benzer bir yol izleyebileceğinin de altını çiziyor.

Ülke, pandeminin başlangıcından bu yana sınırlarını kapalı tutarak virüsü dışarıda tutmayı amaçlamıştı.

Bu politikası ise yoksul ülkeye gerekli malzemelerin akışı büyük ölçüde azaldığından korkunç bir ekonomik duruma ve gıda kıtlığına yol açtı.