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Bilim insanlarından flaş açıklama... İsveç'te yeni bir koronavirüs keşfedildi!

#Koronavirüs#İsveç#Dünya
Bilim insanlarından flaş açıklama... İsveçte yeni bir koronavirüs keşfedildi

2 yılı aşkın süredir koronavirüsü ile mücadele eden dünya şimdi de İsveç'ten gelen haberin şokunu yaşıyor. İsveç'te kemirgenler arasında yayılan yeni bir koronavirüs tespit edildi.

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren ve kısa sürede küresel bir pandemiye neden olan Koronavirüs yavaş yavaş hayatımızdan çıkarken İsveç'te korkutan bir gelişme yaşandı.

Science Alert'ta yer alan habere göre, İsveç'teki kırmızı sırtlı farelerde (Myodes glareolus) yeni bir tür koronavirüs bulundu.

İNSANLARA BULAŞABİLİR Mİ?

Kısa sürede dünya gündemine oturan gelişme sonrası 'virüs insana bulaşabilir mi' sorusu sorulmaya başlandı.

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Konu hakkında ilk açıklama Ülkenin önde gelen eğitim kurumlarından olan Uppsala Üniversitesi'nden Virolog Åke Lundkvist'ten geldi.

Lundkvist, 'Grimsö virüsü' olarak adlandırılan virüsün halk sağlığına ne gibi potansiyel tehditler oluşturacağının henüz bilinmediğinin altını çizdi.

Bilim insanlarından flaş açıklama... İsveçte yeni bir koronavirüs keşfedildi

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Konu ile ilgili araştırmaların sürdüğünü belirten İsveçli bilim insanı araştırma sonuçlarının en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Yeni virüs henüz bir insanda görülmedi ancak uzmanlar Kovid-19'u göz önünde bulundurarak Grimsö virüsünün yakından takip edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

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İNSANLARIN YAŞADIĞI YERLERE SIĞINIYORLAR

Uzmanlar ayrıca virüsü taşıyan farelerin olumsuz hava koşullarında insanların yaşadığı yerlere sığındıklarını ve bunun da bulaş riskini artırdığını belirtiyor.

Araştırmaya imza atan ekip, Grimso virüsü adlı yeni bir BetaCoV'nin Grimso215 ve Grimso2306 adlı iki genom dizisini bildirdi.

Araştırmanın henüz hakemli bir bilim heyeti tarafından incelenmediği, kesin sonuçların bu incelemenin ardından açıklanacağı belirtiliyor.

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#Koronavirüs#İsveç#Dünya

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