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Son dakika... Maske geri mi dönüyor? Sağlık Bakanı Koca'dan net açıklama

#Koronavirüs#Maske#Bakan Koca
Son dakika... Maske geri mi dönüyor Sağlık Bakanı Kocadan net açıklama
Gizem KARAKIŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki aylarda maskelerin geri geleceği yönündeki tartışmalarla ilgili, “Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine, hastane yükündeki azalış yine sürmektedir. Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun” dedi.

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Bakan Koca önceki günkü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını şöyle yanıtladı:

(Önümüzdeki aylarda maske geri mi dönecek?) Hastalık artık grip gibi seyrediyor. Fakat ileri yaştakiler ve kronik rahatsızlığı olanlarda Covid-19 risk oluşturmaya yine devam edecektir. Risk grubunda olanların kişisel tedbirlere dikkat etmeleri önem arz ediyor. ‘Grip öneminde’ olan hastalık toplumsal anlamda endişe sebebi olmaktan çıktı. Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine, hastane yükündeki azalış yine sürmektedir. Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun.

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MALPRAKTİS YASASI SON DERECE ÖNEMLİ

Tüm dünyada tıp, Malpraktis davaları sebebiyle sigorta şirketleri ve avukatlar arasında sıkışmış durumda. Bu nedenle, tüm dünyada, giderek, hekimler mesleğini yapamaz hale gelmekte. ABD dâhil, konuya duyarlı ülkelerin hiçbiri bu sorunu çözemediler. Oralarda sigorta şirketlerine prim ödenmesi üzerinden bir yöntem geliştirildi. Biz ise Türkiye olarak, dünyanın yapamadığını yaptık. Yeni çıkarılan Malpraktis yasası son derece önemli. Malpraktis davasından doğan tazminatı devlet üstleniyor. Ne hastamız ne hekim mağdur oluyor. Kasıt olmadığı müddetçe tazminatın hekime rücu edilmediği bir düzenlemeyle sorunu bitirdik. Bu sorun yüzünden, Türk hekimlerinin uygulamadaki başarılarının da tehlikeye girmeye başlayacağı bir dönem gelmekteydi. Eğer bu yasa çıkmamış olsaydı süreçte bizi bekleyen sonuç buydu. Hekim ve hasta açısından adil bir düzenleme yapıldı.”

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#Koronavirüs#Maske#Bakan Koca

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