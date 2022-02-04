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Dünya bu deneyi konuşuyor... Bile Bile virüs bulaştırdılar!

#Koronavirüs#Dünya#Bilim
Dünya bu deneyi konuşuyor... Bile Bile virüs bulaştırdılar

Koronavirüs ile mücadele devam ederken İngiltere'de oldukça ilginç bir çalışmaya imza atıldı. Gönüllü olan 34 kişiye Kovid-19 bulaştırıldı. Aşısız olan gönüllüleri inceleyen ekip evde edilen bulguların daha iyi tedavi ve yeni aşıların geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağı görüşünde.

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2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca cana mal oldu.

Bilim dünyasının neredeyse mesaisinin tamamını ayırması sonucu virüse karşı elimizdeki en güçlü silah olan aşılara sahibiz.

İngiltere'de yürütülen bir çalışma ise virüsü daha iyi anlayabilmek için oldukça dikkat çeken bir yöntem kullandı.

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Imperial College of London tarafından yürütülen çalışma kapsamında üç düzine sağlıklı kişiye koronavirüs bulaştırıldı.

Gönüllüler arasından seçilen bu kişilerin yaşlarının 18 ila 30 arasında değiştiği ve katılımcıların tamamının aşısız olduğu açıklandı.

Katılımcılara Londra'daki Royal Free Hastanesi'nde burunlarına damlacık yolu ile orijinal SARS-CoV-2 suşu verildi.

Dünya bu deneyi konuşuyor... Bile Bile virüs bulaştırdılar

 

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KULUÇKA SÜRESİ SADECE 42 SAAT

34 katılımcıdan sadece 18'i enfekte oldu. Katılımcıların 16'sında hafif ila orta şiddette semptomlar gelişti ve ortalama kuluçka süresi ise 42 saat olarak hesaplandı. Ayrıca çalışmada ciddi bir advers reaksiyon kaydedilmedi.

Her katılımcının viral yükü günde iki kez kontrol edildi. Asemptomatik enfeksiyon sırasında bile yüksek viral yük bulunan bir bireyin viral yükü ile semptomlar arasında bir korelasyon belirlenmedi.

Royal Free London'da bulaşıcı hastalıklar danışmanı olan Dr. Sir Michael Jacobs 'Deney SARS-CoV2 enfeksiyonuna ilişkin bazı büyüleyici yeni anlayışlar sağladı' dedi.

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'YENİ AŞILARIN YOLUNU AÇACAK'

Jacobs yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Deneyin belki de en büyük katkısı, enfeksiyonu ve ona karşı bağışıklık tepkilerini ayrıntılı olarak incelemek ve yeni aşıların ve tedavilerin test edilmesine yardımcı olmak için yeni bir yol açmak olacak.'

DELTA İÇİN DE YAPILACAK

Wuhan versiyonu ile yapılan deneyin ardından önümüzdeki günlerde benzer bir methodun Delta için de uygulanacağı açıklandı.

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#Koronavirüs#Dünya#Bilim

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