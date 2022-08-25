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Koronaya karşı zafer ilan etmişlerdi... Kuzey Kore'den itiraf gibi açıklama

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#Koronavirüs#Kuzey Kore#Dünya
Koronaya karşı zafer ilan etmişlerdi... Kuzey Koreden itiraf gibi açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 10:28

Yaklaşık 2.5 yıl sonra ilk koronavirüs vakasını duyuran Kuzey Kore'den flaş bir iddia gelmiş, ülkenin lideri Kim Jong-un virüse karşı zafer ilan etmişti. Çin'den alınan malların listesi ortaya çıkınca zor durumda kalan Kuzey Kore'den itiraf gibi bir korona açıklaması geldi.

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Kim Jong-un başkanlığında yönetilen Kuzey Kore dünyanın en dışa kapalı ve 'gizemli' ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ülke uzun bir süre boyunca koronavirüsün (Kovid-19) görülmediği tek ülke olduğu iddiası ile gündemdeydi.

Kuzey Kore pandeminin ortaya çıkmasından neredeyse 2.5 yıl sonra ilk Koronavirüs vakasını açıkladı.

2 HAFTA ÖNCE ZAFER İLAN ETTİ

Ancak dünyada henüz bitmeyen pandemiye karşı ilk zafer ilan eden ülke yine Kuzey Kore oldu.

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Kim Jong-un, Koronavirüs salgını karşısında zafer ilan ederek salgının kontrol altına alınmasında emeği geçen sağlık sektörü temsilcilerini tebrik etti.

Kim'in bu açıklamasından bir hafta sonra Çin gümrükleri tarafından hafta sonu açıklanan veriler ile gerçeğin pek de öyle olmadığı ortaya çıkmıştı.

ÇİN VERİLERİ AÇIKLADI 'KORONA YALANI' ÇÖKTÜ

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Açıklanan veriler ile Çin'in Temmuz ayında Kuzey Kore'ye 44 bin 307 dolar değerinde 1.23 milyon yüz maskesi ihraç ettiği gün yüzüne çıkmıştı.

Koronaya karşı zafer ilan etmişlerdi... Kuzey Koreden itiraf gibi açıklama

Koronavirüsü yendiğini açıklamaya hazırlanan Kuzey Kore'nin tam da bu dönemde Çin'den yaklaşık 1.5 milyon maske sipariş etmesi Güney Kore medyası tarafından 'Kuzey Kore'nin Korona yalanının çöktüğü' şeklinde yorumlanmıştı.

HAFTALAR SONRA İLK VAKA

Bu gelişmeden günler sonra Kuzey Kore'den itiraf gibi bir açıklama geldi.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Kuzey Kore, Kim Jong Un'un Kovid-19'a karşı zafer ilan etmesinden iki hafta sonra, ülkede dört yeni yüksek ateş vakası bulduğunu duyurdu.

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Açıklamada vakaların Çin ile sınır bölgesinde yaşadığı ve hastaların koronavirüs olabileceği bilgisine yer verildi.

DEVLET AJANSI DUYURDU: ARAŞTIRMALAR SÜRYOR

Devlet kontrolündeki Kore Merkez Haber Ajansı bugün yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının Ryanggang Eyaletindeki vakaların koronavirüsten kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için testler yaptığı bilgisine yer verdi.

AŞI KARARI PAHALIYA MAL OLDU

Kuzey Kore, hem Çin yapımı Sinovac aşısı hem de AstraZeneca aşıları için kendisine yapılan teklifleri reddederek nüfusuna bir Covid-19 aşı programı uygulamadı.

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Koronaya karşı zafer ilan etmişlerdi... Kuzey Koreden itiraf gibi açıklama

Bu nedenle pek çok ülkede sonuna gelinen pandeminin bu ülkede etkisi sürdürmesinden korkuluyor. Uzmanlar ülkenin sert pandemi önlemleri alarak Çin'dekine benzer bir yol izleyebileceğinin de altını çiziyor.

Ülke, pandeminin başlangıcından bu yana sınırlarını kapalı tutarak virüsü dışarıda tutmayı amaçlamıştı.

Bu politikası ise yoksul ülkeye gerekli malzemelerin akışı büyük ölçüde azaldığından korkunç bir ekonomik duruma ve gıda kıtlığına yol açtı.

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#Koronavirüs#Kuzey Kore#Dünya

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