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2019'un son aylarÄ±nda hayatÄ±mÄ±za giren KoronavirÃ¼s (Kovid-19) DÃ¼nya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek Ã§ok alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± geride bÄ±rakmamÄ±za neden olan virÃ¼s tabiri caizse kabuk deÄŸiÅŸtirmeye devam ediyor.

Daha bulaÅŸÄ±cÄ± ancak daha az Ã¶ldÃ¼rÃ¼cÃ¼ Omicron varyantÄ±ndan sonra pek Ã§ok Ã¼lke gevÅŸeme kararÄ± alÄ±rken virÃ¼s bir kez daha BA.4 ve BA.5 alt varyantlarÄ± ile kendisini hatÄ±rlattÄ±.

Zira pandeminin baÅŸlamasÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k iki buÃ§uk yÄ±l sonra, ÅŸimdiye kadarki en bulaÅŸÄ±cÄ± varyant ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z.

BioNTech ve Pfizer, Omicron'un BA.4 ve BA.5 varyantlarÄ±na uyarlanan Covid-19 aÅŸÄ±sÄ± iÃ§in geri sayÄ±ma geÃ§ti

Ä°ki ÅŸirket yeni korona aÅŸÄ±sÄ± iÃ§in klinik testlere baÅŸlamaya hazÄ±rlanÄ±rken Paxlovid'den kÃ¶tÃ¼ haber geldi

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KÃ¼resel Ã§apta uzmanlar, pandemide yeni bir dalganÄ±n yaÅŸanÄ±yor olabileceÄŸini belirtiyor ve Covid-19 ile mÃ¼cadelenin henÃ¼z sona ermediÄŸi uyarÄ±sÄ±nÄ± yineliyor.

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Alman BioNTech ile Korona aÅŸÄ±sÄ±nÄ± Ã¼reten Pfizer, Paxlovid adÄ±nÄ± verdiÄŸi ve koronavirÃ¼se karÅŸÄ± Ã¶zel olarak geliÅŸtirdiÄŸi ilacÄ±n, hastalÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r geÃ§irme riski olanlarda hastaneye yatÄ±ÅŸ ve Ã¶lÃ¼m oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 90â€™a yakÄ±n azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Ancak gelen son haber ilacÄ±n etkinliÄŸini tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r hale getirdi. USA Today'de yer alan habere gÃ¶re, yapÄ±lan son testler Paxlovid'in genÃ§ yetiÅŸkinlerde oldukÃ§a az fayda saÄŸladÄ±ÄŸÄ± sonucuna ulaÅŸtÄ±.

Ã–LÃ‡ÃœLEBÄ°LÄ°R FAYDA GÃ–RÃœLMEDÄ°

Ä°srail'de 109 bin hastayÄ± kapsayan araÅŸtÄ±rmadan elde edilen sonuÃ§lar bu ilacÄ± kullanan 40 ile 65 yaÅŸ arasÄ±ndaki insanlarda Ã¶lÃ§Ã¼lebilir bir fayda gÃ¶rÃ¼lmedi.

Ancak araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, Paxlovid'in enfeksiyondan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra verildiÄŸinde 65 yaÅŸ ve Ã¼stÃ¼ kiÅŸilerde hastaneye yatÄ±ÅŸlarÄ± kabaca yÃ¼zde 75 oranÄ±nda azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ± buldu.

ABD 10 MÄ°LYAR DOLAR HARCADI

Biden yÃ¶netimi, sÃ¶z konusu ilacÄ± satÄ±n almak ve binlerce eczanede kullanÄ±ma sunmak iÃ§in 10 milyar dolardan fazla harcadÄ±.