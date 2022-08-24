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Doktorlar şaşkına döndü… Böylesi ilk kez oluyor: İtalyan bir adamda Covid, maymun çiçeği ve HIV aynı anda görüldü!

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#Maymun Çiçeği#Covid-19#HIV
Doktorlar şaşkına döndü… Böylesi ilk kez oluyor: İtalyan bir adamda Covid, maymun çiçeği ve HIV aynı anda görüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 17:14

Dünya henüz koronavirüs salgınının şokunu atlatamadan ortaya çıkan maymun çiçeği salgını büyük korku yarattı. İtalyan bir adamın başına gelenler ise adeta tıp dünyasını şaşkına çevirdi…

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Araştırmacılar, İtalya'daki bir adamın yatılan testlerin ardından maymun çiçeği, Covid-19 ve HIV pozitif çıktığını açıkladı.

BNO News’da yer alan habere göre 36 yalındaki İtalyan erkeğin İspanya'ya yaptığı beş günlük bir geziden sonra üç enfeksiyonun tümü için pozitif test sonucu aldığı bildirildi.

Adamın, vücudunun kasık bölgesinde döküntüler, ateş, boğaz ağrısı, yorgunluk, baş ağrısı ve iltihaplanma şikâyeti yaşadığı aktarıldı.

Adamın tüm semptomları, koruma kullanmadan cinsel ilişkiye girdiği bildirilen kısa bir İspanya gezisinden döndükten dokuz gün sonra gelişti.

Doktorlar şaşkına döndü… Böylesi ilk kez oluyor: İtalyan bir adamda Covid, maymun çiçeği ve HIV aynı anda görüldü
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Journal of Infection'da yayınlanan bir vaka raporuna göre, adam, semptomlar yaşadıktan üç gün sonra Covid-19 için pozitif test sonucu aldı.

Koronavirüs için test yaptırdıktan hemen sonra sol kolunda kızarıklıklar beliren adamın birkaç gün içinde de vücudunda da kabarcıklar belirdi.

Hasta bu semptomları yaşadıktan sonra tedavi için Catania'daki hastaneye gitti ve bir dizi testin ardından maymun çiçeği, Covid-19 ve HIV pozitif çıktı.

Adamın HIV testi, yüksek viral yüke sahip olduğunu ve CD4 sayısının korunduğunu gösterdi. 36 yaşındaki hasta yaklaşık bir hafta sonra hastaneden taburcu edildi ve hem maymun çiçeği hem de koronavirüse yakalandı.

Doktorlar şaşkına döndü… Böylesi ilk kez oluyor: İtalyan bir adamda Covid, maymun çiçeği ve HIV aynı anda görüldü
BU İLK ÖRNEK!

Catania Üniversitesi'nden araştırmacılar, vakanın maymun çiçeği ve Covid-19 semptomlarının nasıl 'üst üste gelebileceğini' gösterdiğini ve 'birlikte enfeksiyon, anamnestik toplama ve cinsel alışkanlıkların' teşhis için ne kadar önemli olduğunu doğruladığını söyledi.

Araştırmacılar ayrıca, 'maymun çiçeği virüsü, Covid-19 ve HIV enfeksiyonlarının hepsinin bir arada olduğu bildirilen tek vaka olduğu için hastanın durumunun kötüleşebileceği ancak bunun için hâlâ yeterli kanıt olmadığını da açıkladı.

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 92 ülke ve bölgede 35.000'den fazla maymun çiçeği vakası bildirildiğini söylemişti.

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#Maymun Çiçeği#Covid-19#HIV

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