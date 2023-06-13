Koronavirüsün faydalı küçük kuzeni geleceğin tedavisi mi? İnsanlığın yeni umudu: Bakteriyofaj

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Koronavirüs pandemisi nedeni ile virüsler dünya çapında kötü bir üne sahip oldu ancak düşünülenin aksine virüslerin büyük çoğunluğu insanlara zarar vermiyor, hatta bazıları geleceğin tedavilerinde kilit bir rol bile oynayabilir...

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan makaleye göre, gelecekte dirençli bir enfeksiyona sahip insanlara antibiyotik yerine içinde virüslerin olduğu küçük cam şişeler reçete edilebilir.



ANTİBİYOTİKLERİN KÖTÜ MİRASI: SÜPER BAKTERİLER

Antibiyotiklerin sadece insanlarda değil, aynı zamanda yetiştirilen hayvanlarda da bilinçsiz bir şekilde kullanımının sonucu bağışıklık kazanan bakteri türleri oldu, MRSA gibi tehlikeli süper bakteriler ortaya çıktı.

İşte bu nedenle 1980'lerden bu yana yeni bir antibiyotik sınıfı keşfedilmedi. Dünyanın en büyük ilaç şirketleri daha fazlasını bulmak için yarışmıyor, bunun için yeterli bütçe yok.



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İnsanoğlunun yeni umudu da tam bu kısımda devreye giriyor: Bakteriyofaj virüsü ya da kısa ismi ile faj.

20. yüzyılın başlarında keşfedilen BAKTERİYOFAJ, bakterileri enfekte eden bir virüs.

Fajlar Dünya'daki en yaygın yaşam formu olabilir. Her yerde mevcut olan bu virüsler bakterilerin yaşadığı ortamlarda, toprakta veya hayvan bağırsaklarında bulunabilirler.

YILLARDIR UMUTLA İZLENİYOR

Deniz ekosistemleri için hayati öneme sahip fajlar, bağırsak floramızı düzenlerler ve modern gen düzenleme tekniği olan Crispr'in ilham kaynağıdır. Bu nedenle, 1917'de Fransız-Kanadalı biyolog Felix d'Herelle tarafından keşfedilen faj terapisi yıllardır umutla izleniyor.

YARALI ASKERLERİN TEDAVİSİNDE KULLANILDI

Antibiyotik direncine karşı alternatif terapilerin başında yer faj terapisi ilk olarak Sovyet Rusya'da denendi.

Bilim insanı Zinaida Yermolyeva'nın bakteriyofajı Stalingrad kuşatmasında yaralı askerleri tedavi etmek için başarı ile kullanması sonrası Batılı doktorlar bu fikre yönelse de penisilin yaygın olarak kullanılmaya başlaması ile faj kullanımı yasaklandı.

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Faj terapisi bugün bile eski SSCB'nin bazı bölgelerinde izin verilen bir tedavi. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki bir laboratuvarda "yararlı" virüsler antibiyotik direncine yol açan bakterilere karşı savaşmak için eğitiliyor.

KANSER TEDAVİSİ İÇİN DE UMUT OLDU

Son yıllarda yapılan araştırmalar, fajların sadece bakterileri öldürmediğini, aynı zamanda kanser ilaçlarının tümörleri hedeflemek için kullanacağı mükemmel taşıyıcılar öne sürüyor.



Tom Ireland'ın bu konudaki kitabını referans veren Telegraph gazetesi, Britanya Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) geçtiğimiz sene bir 'klinik faj uzmanı' atadığını ve Leicester Üniversitesi yeni bir faj araştırma merkezi kurduğuna dikkat çekerek faj terapisinin geleceğinin gerçekten 'parlak' olabileceğini yazdı.

Bazı bilim insanları, fajların deniz suyundan veya kanalizasyonlardan toplanması yerine, sıfırdan mühendislik yaparak mucize virüslerin doğru bakterileri hedeflemesi gerektiğini öne sürüyor.