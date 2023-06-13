Alman bakana tepki yağıyor: Tarihi bir rezalet!

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock AB’nin sert mülteci yasasına verdiği destek nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde.

Partinin ağır toplarında olan sol kanattaki Jürgen Trittin, olağanüstü parti kurultayını gündeme getirdi.

Trittin, Stern dergisine verdiği demeçte, böyle bir parti konferansının Yeşiller’i aylarca felç edebileceğini söyledi.

Ancak burada söz konusu olanın Yeşiller’in genleri olduğunu ifade etti. Trittin, aileler ve çocuklar için başlangıçta kararlaştırıldığı gibi, AB’nin dış sınırlarındaki prosedürlerden muaf tutulmasını istedi.

Yeşiller Partisi’nin dış politika uzmanı olan Trittin, ayrıca parlamento grubu ve parti içindeki anlaşmazlığın dağınık bir şekilde tırmanmasının nasıl önlenebileceğine yönelik başka yol göremediğini de sözlerine ekledi.

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‘TARİHİ BİR REZALET’

AP üyesi Yeşiller milletvekili Erik Marquardt da Stern dergisine verdiği demeçte, bu haliyle iltica reformuna ‘evet’ demenin bir hata olduğunu ifade etti.

Federal Meclis’in Yeşiller üyesi Julian Pahlke de AB içişleri bakanlarının kararlarını ‘tarihi bir rezalet’ olarak nitelendirdi.

Yeşiller Partisi bu hafta sonu Eyaletler Konseyi olarak adlandırılan bir konferans gerçekleştirecek. Bu konferansta AB’nin sert iltica düzenlemesi de ele alınacak.

Erik Marquardt Bild gazetesine yaptığı açıklamada “Tabanın eleştirilerin ciddiye alındığını ve tartışıldığını anlaması için bu hafta sonu Bad Vilbel’de yapılacak eyalet konseyinde net bir karar alınması gerekiyor” dedi.

Ancak Marquardt, Trittin’in önerdiği olağanüstü kurultayın, iki hafta içinde organizasyonel olarak mümkün olmayacağını ifade etti.

Marquardt, parti içindeki tartışmaları evliliklere benzetirken, “Her iyi evlilikte kavgalar olur. Ancak nasıl tekrar bir araya gelebileceğinizi görmek zorundasınız” dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un sığınmacı politikasıyla ilgili yaptığı espri tepkiyle karşılanmıştı.

Nürnberg'deki Alman Protestan Günü etkinliğindeki konuşmasında Almanya’ya sığınmacı akınından da bahseden Scholz “Ben bu espriyi Avrupa Konseyi’nde de yaptım; Almanya’nın Akdeniz’e çok uzun bir sahili olmalı. Zira Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşan sığınmacıların çoğu Akdeniz sahillerindeki ülkelere değil, Almanya’ya geliyor” demişti.

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Sol Parti’li Lorenz Gösta-Beutin, “Scholz’un başbakan olması utanç vericidir” açıklamasında bulunurken, CDU Federal Meclis milletvekili Matthias Hauer, “Olaf Scholz’un espri yaptığı konu utanç vericidir. Bir başbakan asla acı çeken insanlarla dalga geçen espriler yapmamalıdır” demişti.