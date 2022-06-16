Koronavirüs salgını ile boğuşan Kuzey Kore'de yeni salgın hastalık...

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Koronavirüs salgını ile mücadele edilen Kuzey Kore'de yeni bir salgın hastalığa daha rastlandığı açıklandı. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ülkenin güneydoğusundaki Haeju kentinde yeni bir salgın hastalık tespit edildiğini duyurdu.



AKUT ENTERİK HASTALIK! YİYECEK VE SU YOLUYLA GEÇİYOR



Yeni salgın hastalığın adı ve salgının boyutu hakkında net bir bilgi paylaşılmazken, lider Kim'in ailesine ait stok ilaçları "akut enterik hastalık" teşhisi konan kişilere bağışladığı kaydedildi.

Uzmanlar, Kuzey Kore devlet medyasının "enterik hastalık" olarak tabir ettiği hastalığın yiyecek ve su yoluyla veya enfekte kişilerin dışkılarıyla temasla bulaşan bağırsak hastalıkları tifo, dizanteri veya kolera olabileceğine dikkat çekerken, söz konusu hastalıkların ülkede zaten sıkça görüldüğü belirtildi.

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GÜNEY KORE: KOLERA VEYA TİFO OLABİLİR

Güney Kore'den ismi açıklanmayan bir yetkili Kuzey Kore'deki yeni salgının kolera veya tifo olduğundan şüphelendiklerini belirterek takipte olduklarını vurguladı. Ülkede halihazırda sıkça görülen hastalığın yaşanan kıtlık ve koronavirüs pandemisi ile birleşmesi endişelere neden oldu.

Kuzey Kore koronavirüs salgınında da 'Kovid-19' adı yerine 'yüksek ateş' ismini kullanıyor.



Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un

Covid-19 salgını ve Birleşmiş Milletlerin yaptırımları nedeniyle zor günler geçiren Kim'in yeni salgın haberlerini kullanarakimajı çizmeye ve halk desteği sağlamaya çalıştığı yönünde yorumlar yapıldı.

VAKA SAYISI 4 MİLYONU AŞTI



Covid-19 salgınında yaklaşık 2 yıllık sürenin ardından ilk enfeksiyonu geçtiğimiz mayıs ayında açıklayan Kuzey Kore'de vaka sayısı kısa sürede milyonları bulmuştu.



Kesin vaka sayısını açıklamayan devlet medyası, "şüpheli ateş belirtisi" gösteren hasta sayısının dün itibarıyla 4 milyon 532 bin 240'a yükseldiğini bildirmişti. Ülkede 73 kişi de şüpheli Covid-19 vakaları nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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DÜNYANIN EN KÖTÜ SAĞLIK SİSTEMİ

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin yetersiz donanımlı hastaneleri, az sayıda yoğun bakım ünitesi ve hiçbir Kovid tedavi ilacı veya toplu test uygulaması olmaması nedeniyle dünyanın en kötü sağlık sistemlerinden birine sahip olduğunu söylüyor.



Kötü sağlık sistemine bir de ülkede yaşanan kıtlık eklenince tablo daha da vahim hale geliyor. Uzun süredir yeterli şekilde beslenemeyen halkın hastalıklara karşı bağışıklıklarının ciddi şekilde düşük olduğu konuşulurken uzmanlar salgının bir felakete dönüşebileceğini belirtiyor.



Geçen Eylül ayında Çin'den gelen yaklaşık üç milyon doz Sinovac aşısını reddeden ve daha fazla ihtiyacı olan ülkelere gönderilmesini isteyen Kuzey Kore geçtiğimiz ay ABD Başkanı Joe Biden'ın aşı yardımı teklifini de cevapsız bırakmıştı.

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Ülkede Çin'den geldiği belirtilen aşılar şimdilik sadece önemli projelerde çalışan askerlere uygulanıyor. Halk aşıya ulaşamadığı için büyük bir korku içinde.