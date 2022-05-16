Kuzey Kore’de Covid krizi büyüyor… Salgının suçlusu bulundu! Ordu devreye girecek

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un sık sık düzenlettiği devasa askeri geçit törenlerinde ülkesinin sahip olduğu gücü sergilemek ve bununla övünmekle ünlü. Ancak Kim’in bu merakı ona çok pahalıya patlamış gibi görünüyor…

Koronavirüs salgınının başından beri ülkede hiç vaka olmadığını açıklayan, halkını aşılamayan ve salgın konusunda sınırlarını kapatmak dışında tedbir almayan Kuzey Kore şu anda yeni ortaya çıkan bir vaka patlaması ve beraberinde gelen ölümlerle sarsılmış durumda.

Kim Jong-un 25 Nisan'daki geçit törenine eşiyle katılmıştı

SUÇLU BULUNDU!

Tüm bu olup bitenlerin sorumlusunun ise 25 Nisan'da düzenlenen büyük bir Kuzey Kore askerî geçit töreni olduğu düşünülüyor. Geçen ay yapılan etkinlikte yürüyen askerlerin Covid testi pozitif çıktı.

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Bu durum ise ‘süper yayıcı’nın ordu olduğunu işaret ediyor.

Devlet medyası KCNA'nın bugün açıkladığı son rapora göre ülke şu anda 1,2 milyon "ateş" vakasını aştı.

T.C. Sağlık Bakanlığı sitesinde süper yayıcı terimi şu şekilde tanımlanıyor: Bir bulaşıcı hastalık etkenini duyarlı kişilere beklenenden çok daha fazla bulaştıran enfekte kişi. COVID-19 salgınında tüm dünyada süper bulaştırıcılar tek başlarına onlarca duyarlı kişiye virüs bulaştırarak salgının yayılımını hızlandırmışlardır.

Kuzey Kore’yle ilgili yayın yapan dış kaynaklı haber siteleri ve araştırma kuruluşlarına göre Çin sınırındaki Sinuiju şehrinde görevli birkaç gardiyan bu ayın başlarında Covid semptomları göstermeye başladı.

Fotoğrafta görünen yığınlar bugün yaşanan kaosun sorumlusu oldu

Adı açıklanmayan bir sınır güvenlik yetkilisi "Yüksek ateşleri ve akut solunum semptomları vardı ve sağlık yetkilileri tarafından yapılan testlerden sonra, Omicron varyantı ile enfekte oldukları doğrulandı. Testleri pozitif çıkanların çoğu, 25 Nisan'daki askerî geçit törenine katılan subay ve askerler." açıklamasını yaptı.

GÖVDE GÖSTERİ YAPARKEN ÜLKEYİ RİSKE ATTI

Kuzey Kore, 25 Nisan'da ordusunun kuruluşunun 90. yıldönümünü kutlamak için 20 binden fazla askerin katıldığı ve ülkenin son model silahlarının sergilendiği büyük bir askerî geçit töreni düzenlemişti.

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Kuzey Kore devlet medyası tarafından yayınlanan fotoğraflarda, Pyongyang'ın Kim Il Sung Meydanı'nda maskesiz ve sosyal mesafeli olmayan büyük kalabalıklar açıkça görünüyordu.

O sırada Kuzey Kore, pandemi başladığından bu yana henüz tek bir Covid vakası bildirmemişti. Uzmanlar ise bu durumun doğruluğu konusunda şüphelerini sürekli olarak dile getiriyorlardı.

Kuzey Kore lideri sokağa inerek sorumluların peşine düştü

Ancak devlet medyası KCNA bugün yaptığı açıklamada, nihayet 12 Mayıs'ta ilk Covid vakasını bildirdikten sonra ülkenin şu anda en az 1,2 milyon vaka ile büyük bir "ateş" salgını yaşadığını söyledi Ülkede en az 50 kişinin öldüğü ve yarım milyondan fazla kişinin tıbbi tedavi gördüğü de açıklamadaki çarpıcı detaylar arasındaydı.

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ORDUYA EMİR VERDİ

Kuzey Kore’de yaşananların ciddiyeti ise Kim Jong-un’un sağlık görevlilerini salgın önleme konusundaki hamleleri konusunda şiddetli bir şekilde eleştirmesiyle ortaya çıktı.

Kuzey Kore lideri orduya, geçen hafta Omicron'un tespit edildiği başkent olan "Pyongyang'da ilaç tedarikini derhal istikrara kavuşturmak için" çalışmaya başlamasını emretti. Kim, özellikle de ilaç dağıtmak için eczanelerin 7/24 açık tutulmasındaki başarısızlıktan bahsederek acil önlemler alınmasını istedi.

Kim Jong-un ülkede “büyük bir karışıklığa” neden olduğunu söylediği salgınla ilgili günlük acil politbüro toplantılarını denetleyerek kendisini Kuzey Kore'nin hastalık müdahalesinin önüne ve merkezine koydu.

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ECZANELERE BASKIN GİBİ ZİYARET

Devlet medyası KCNA'ya göre Kim, ilacın düzgün bir şekilde dağıtılamamasının nedeninin "Tedarikten sorumlu Kabine ve halk sağlığı sektörü yetkililerinin kolları sıvamamaları, mevcut krizi doğru dürüst tanımamaları" olduğunu söyledi.

KCNA, eczaneleri ilk elden denetlemek için ziyaret eden Kim, "Kabine ve halk sağlığı sektörünü sorumsuz çalışma tutumları nedeniyle şiddetle eleştirdi" dedi. Kim Jong-un eczaneleri böyle denetledi

DÜNYANIN EN KÖTÜ SAĞLIK SİSTEMİ

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin yetersiz donanımlı hastaneleri, az sayıda yoğun bakım ünitesi ve hiçbir Covid tedavi ilacı veya toplu test uygulaması olmaması ile dünyanın en kötü sağlık sistemlerinden birine sahip olduğunu söylüyor.

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Sejong Enstitüsü araştırmacısı Cheong Seong-jang AFP'ye verdiği demeçte, "Kim Jong-un bir eczaneyi ziyaret ederken Kuzey Kore'deki ilaç kıtlığını gözleriyle gördü" dedi ve ekledi:

"Kim jong-un bunu tahmin etmiş olabilir ama durum beklediğinden çok daha ciddi."