Parmağındaki ağrı bir türlü geçmedi… Doktor acı gerçeği açıkladı: Sadece 4 gün ömrün var!

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62 yaşındaki Richard Bernstein, New York Post’a akılalmaz hikâyesini anlattı. Bir gün ayak parmağında hissettiği ağrı yakasını senelerce bırakmadı ve doğru bir teşhis alabilmek için sürekli farklı doktorlara göründü.

Bu uzun sürecin ardından ise kimsenin duymak istemeyeceği o korkunç sözleri işitti…

Richard Bernstein yaklaşık beş yıl önce, sağ ayak parmağında gizemli bir ağrı hissetmeye başladı. Önce ayak parmağını bir yere çarpıp kırdığını düşündü. Ancak parmağında kırık ya da çıkık yoktu.

İki yıl boyunca bu ağrıyla yaşamaya devam etti. Sonra ağrı ayak bileğine doğru çıktı. Bu yüzden spor yaralanmaları uzmanı olan bir doktora göründü.

O hekim de omurga içindeki boşlukların daralmasından kaynaklı bir sorun olduğunu ve bunun fizik tedavi ile çözülebileceğini düşündü.

Gerçek, doktorların yaptığı bu keşifle ortaya çıktı...

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5 YIL BOYUNCA ANLAMADILAR

Ayağı ve ayak bileği ağrısı devam etti ve bu Bernstein’in hareketliliğini hafifçe etkiledi. Ardından, Mart 2022'de sağ bacağı gözle görülür şekilde şişti.

Hemen aile hekimine koştu. Doktor muayenesi sırasında ultrason ile karın içi taraması yaptı. Doktor onu hemen Phelps Hastanesi Üroloji Direktörü Dr. Michael Grasso'ya gönderdi ve rahatsız edici bazı haberler verdi.

Bernstein o anı “Bana yaşamak için dört günüm kaldığını söyledi” diyerek anlattı.

Yapılan karın taraması, evli ve bir çocuk babası Richard Bernstein’in böbrek tümörü olduğunu ortaya çıkardı. Adamın böbrek damarlarından birinde büyümüş bir tümör trombüsüne sahip olduğu ve bunun da kalbe kan pompalayan ana damara baskı yaptığı ve tümörlü hücrelerin vücudunun o bölgelerini zorladığı ortaya çıktı.

Grasso, Bernstein'i Lenox Hill Hastanesine yatırdı, cerrah Jonathan Hemli ve damar cerrahı Alfio Carroccio ile birlikte tümörü çıkarmak için karmaşık bir prosedür uygulayacaklardı.

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Ancak ameliyat öncesi testler daha acil tıbbi sorunları ortaya çıkardı. Bernstein'in ana koroner arterlerinden ikisi %99 tıkalıydı ve karaciğerinde de büyük sıkıntılar vardı.

Grasso, The Post'a “İnce bir ipte yürüyordu. Canından olabileceği çok ciddi iki sağlık sorununu aynı anda yaşıyordu.” dedi.

Ameliyat kalabalık bir cerrah ekibi tarafından böyle gerçekleştirildi

AMELİYATI 12 SAAT SÜRDÜ

Cerrah üçlüsü hem tümörü çıkarmak hem de baypas ameliyatı yapmak zorunda kaldı. Prosedür yaklaşık 12 saat sürdü.

İlk olarak, beyne zarar vermeden kan akışını keserek “dolaşımı kontrol etmeleri” gerekiyordu. Bunu başarmak için Bernstein'i vücudu 18 dereceye kadar soğutan bir akciğer ve kalp makinesine bağladılar.

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Bernstein'in vücudu iki saatlik soğuma sürecinden geçerken, Hemli ve ekibi koroner baypas yaptı. Daha sonra üçlü, böbreği ve tümörü çıkarmaya başladı.

Tümör 30 santim uzunluğunda ve 2,5 kilo ağırlığındaydı.

Grasso'ya göre ağrı Bernstein'ın ayak, ayak bileği ve bacağında kendini gösteriyordu çünkü adamda tümör yüzünden toplardamar tıkanıklığı vardı.

Böbrek kanseri, tümör ilerlediğinde geç ortaya çıkar. Kandaki idrar başka bir gösterge olsa da belirtiler sırt ağrısı gibi belirsiz olabilir.

Ameliyattan sonra yaklaşık üç gün boyunca uyutulan Bernstein, “Bacağımın tamamı şişmeseydi, düşerek ölürdüm” dedi.

Bernstein, ailesiyle birlikte böyle poz verdi... Şimdi verdiği kiloları geri almaya çalışıyor

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"SAKIN İHMAL ETMEYİN"

Bir hafta sonra, Lenox Hill'i Phelps Hastanesi'nde rehabilitasyona başladı ve burada gücünü topladı. Şimdi yardımsız yürüyor ve verdiği 30 kiloyu yavaş yavaş geri alıyor.

Doktorlar tüm kanserini temizlediklerine inanıyorlar, bu yüzden herhangi bir ek tedaviye ihtiyacı yok. Şimdi odak noktası bu yoğun ameliyatın izlerini silmek.

Belirsiz semptomlar yaşayan insanlara bunları göz ardı etmemelerini söyleyen Bernstein, “Hala biraz şişliklerim yüzünden acı çekiyorum” dedi ve herkesi uyardı:

"Hiç ciddi bir ağrı olmadı. Benim tavsiyem bir terslik varsa ve bulamazlarsa aramaktan vazgeçmeyin. Kendi bedeninizle ilgili hislerinize güvenin.”