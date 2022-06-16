Rusya bu kez de ABD askerlerini esir aldı!

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Rusya'nın Ukrayna saflarında savaşırken esir aldığı iki İngiliz askerine idam cezası vermesi Birleşik Krallık'ta adeta bomba etkisi yarattı. Hem Londra hem de Kiev iki askerin takas edilmesi için yoğun çaba verirken bugün bir korkutan haber de ABD'li askerler için geldi.

Ukrayna'nın Harkiv kentindeki cephede savaşan ve bir kaç gündür kayıp olan iki ABD'li askerin Rus askerleri tarafından pusuya düşürülüp esir alındığı öğrenildi.

39 yaşındaki Robert Drueke ve 27 yaşındaki Andy Huynh bir çatışma sırasında atılan el bombasının çıkardığı siste kayboldular ve bir daha bulunamadılar.



Rusya'nın esir aldığı ABD askerleri

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ABD Dışişleri Bakanlığı askerlerin yakalandığına dair haberlerin farkında olduğunu belirtti ancak mahremiyet endişeleri nedeni ile yorum yapılmadı.



ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark A. Milley de konuya dair henüz bir yorum yapmadı.



39 yaşındaki Robert Drueke/Facebook

AİLELER YARDIM BEKLİYOR

39 yaşındaki Robert Drueke daha önce Irak'ta ABD Ordusu'nda görev yaparken, eski bir deniz piyadesi olan 27 yaşındaki Andy Huynh daha önce hiç aktif savaşta bulunmamıştı.

Askerlerin aileleri ABD hükümetinden yardım isterken Robert Drueke'in annesi hükümetle yakın temas halinde olduğunu belirterek, "ABD büyükelçiliği, onu bulmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarına dair bana güvence verdi." dedi.

PUTİN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR! SIRA ABD'DE Mİ?

İngiliz askerleri hakkında verilen idam kararının Putin'in elini güçlendirmek için yaptığı bir hamle olduğu sık sık dile getiriliyor. Ukrayna'ya ağır silah yardımı yapan İngiliz hükümetini baskı altına almak isteyen Kremlin'in izlediği planın şu an için işe yaradığı görülüyor.

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İngiltere vatandaşlarının iadesi için her yolu denerken, İngiltere'nin desteğini kaybetmek istemeyen Kiev de İngiliz askerlerinin kurtarılması için sıkı bir çalışma yürütüyor.



İdam cezası verilen İngiliz askerleri/AFP

TAKAS PAZARLIĞI! PUTİN NE İSTEYECEK?

İki hükümet takas için her yolu denerken Rusya'nın İngiliz askerlerine karşılık kimi ya da neyi isteyeceği henüz belirsiz.

İngiliz Telegraph Gazetesi, Putin'in esir askerler ile şuan Ukrayna'nın elinde bulunan yakın arkadaşı Viktor Medvedçuk'u takas etmek istediğini iddia ederken, Ukrayna'nın İngiltere büyükelçisi Vadym Prystaiko ise Rusya'nın kendileri için uzun süredir çalışan Ukraynalı vekilleri isteyeceğini öne sürmüştü.

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Şimdi esir ABD askerleri için de benzer bir idam kararı verilmesinden endişe edilirken gözler Washington hükümetinin atacağı adımlara çevrildi.