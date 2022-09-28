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Korona bitmeden yeni virüs paniği... ABD'li bilim insanlarından flaş Khosta-2 açıklaması

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#Khosta-2#Rusya#Dünya
Korona bitmeden yeni virüs paniği... ABDli bilim insanlarından flaş Khosta-2 açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 13:41

2 yılı aşkın süredir koronavirüs ile mücadele eden dünya Rusya'dan gelen haber ile sarsıldı. Khosta-2 adı verilen yeni virüs üzerinde araştırmalar yapan ABD'li ekipten dikkat çeken bir aşı açıklaması geldi.

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2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) Dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken Rusya'dan gelen yeni virüs haberi salgını bir kez daha gündeme taşıdı.

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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Khosta-2 adı verilen yeni virüs, Rusya’nın Sochi Ulusal Parkı’ndaki yarasalarda tespit edildi.

MEVCUT AŞILARA KARŞI DİRENÇLİ Mİ?

Khosta-2 üzerinde deneyler yapan ABD'li virologlar, bu patojenin pandemi sırasında kullanılan aşılara 'tamamen dirençli' olduğu uyarısında bulundu.

Laboratuvar çalışmaları, Khosta-2'nin hem Moderna hem de Pfizer aşılarının iki dozuna da 'dirençli' göründüğünü ortaya çıkardı.

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Bilim insanları Khosta-2'nin tıpkı koronavirüs gibi insan hücrelerine kolaylıkla tutunabildiğini keşfetti.

Ekip yaptıkları ilk araştırmalar kapsamında virüsün yüzeyinde yer alan sivri uçlu bir proteini kullanarak, insan hücrelerinin dışında bulunan ACE-2 adı verilen bir giriş enzimine bağlanabildiği sonucuna ulaştı.

Araştırmanın sonuçları PLoS Pathogens'de yayınlandı. Ekip bulgularının küresel sağlığa tehdit oluşturduğunun altını çizdi ve evrensel koronavirüs aşıları geliştirmek için 'acil ihtiyacı vurguladığını' belirtti.

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Rus Hükümetine bağlı uzmanlar, Khosta-2'nin varlığını geçen Mayıs ayında kabul etmişti.

Dünya genelinde 600 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs, 5.5 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu.

1 milyonun üzerinde ölüm ile can kaybının en çok yaşandığı ülke ABD olurken, onu Brezilya ve Hindistan izledi.

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#Khosta-2#Rusya#Dünya

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