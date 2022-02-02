Korkulu rüya gerçek oldu: Tonga adası koronavirüs karantinasına alındı!

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Güney Pasifik'teki ada ülkesi Tonga'da meydana gelen su altı yanardağı patlamasının yankısı devam ediyor. Patlamadan sonra dünyayla bağlantısı kesilen bölge için arama kurtarma ve yardım ekipleri gemilerle ulaştı ancak bu durum Tonga'da bu kez de koronavirüs tsunamisi yaratabilir.

Tonga, geçen ay meydana gelen patlama ve tsunami felaketinden sonra, limanda ülkeye gelen yardımların dağıtımında görev yapan kişiler arasında iki koronavirüs vakası rastlandığını bildirdi. Bu haberle birlikte de ada jet hızıyla karantinaya alındı.

Vakaların ortaya çıkışı yetkililerin bu yardımlarla birlikte ülkeye ulaşacak bir koronavirüs dalgasının tsunamiden daha büyük bir tehlike barındırdığı korkusu gerçeğe dönüştü.

Başbakan Siaosi Sovaleni, karantinanın bu sabah 6 itibarıyla başladığını ve ucunun açık bırakılarak ne zaman biteceğinin henüz belirlenmediğini duyurdu. Ancak Siaosi Sovaleni karantinanın en az 48 saat süreceğini ve bu sürenin sonunda yeniden değerlendirme yapılarak tekrar karar alacaklarını belirtti.

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Tüm ulusu kapsayacak karantinada halk evinde kalacak ve sadece hayati önemi olan hizmet kolları faaliyete devam edecek. Karantina kararı açıklandığı andan itibaren adadaki insanlar para, gıda ve temel ihtiyaçlarını bir an önce alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaklaşık 170 adadan oluşan Okyanusya ülkesi Tonga’nın başkenti Nukualofa’nın 65 kilometre kuzeyindeki Yanardağ, ocak ayının başında şiddetli şekilde patlamıştı. Patlamanın ardından tüm Pasifik boyunca tsunami oluşmuş, deniz altından geçen fiber kabloların hasar görmesi nedeniyle Tonga ile telefon ve internet bağlantısı kesilmişti.

Kül bulutunun 30 km yükseğe ulaştığı, sesin 10 bin km ötedeki Alaska’dan duyulduğu şiddetli volkan patlaması ve onu izleyen tsunamiye rağmen Tonga’da yıkım sanılandan çok daha az oldu. Sadece 3 kişinin hayatını kaybettiği patlama ve tsunaminin ardından yaşanan maddi hasar ise oldukça fazla. Tonga hükümetine göre ada nüfusunun yüzde 84'ü yaşanan doğa felaketinden etkilendi.

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Yaşanan felaketin ardından Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, İngiltere ve Çin gibi birçok ülke adaya uçak ve gemiler yoluyla yardım malzemeleri yolladı. İçinde birçok sağlık malzemesinin de bulunduğu yardımlar adaya koronavirüs korkusu nedeniyle temassız olarak ulaştırıldı.

Ancak yardım gemilerinden Avustralya'dan kalkan HMAS Adelaide'de 20'den fazla denizcinin koronavirüs olduğu açılandı. Yine Japonya ve Avustralya'dan gelen yardım uçaklarındaki mürettebatın arasında da pozitif vakalar görüldü. Hatta Tongalı yetkililer bu vakalar yüzünden Avustralya'dan gelen bir uçağı ülkeye sokmadan geri döndürdü.

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Öte yandan bu yeni karantina ülkenin dünyayla olan bağlantısı da hala kesik olduğu için daha zorlayıcı olacağa benziyor. Yetkililer ise bu iletişim kesintisinin önümüzdeki iki hafta içinde çözüleceği sözünü verdi.

Korona virüs salgınının başlangıcından bu yana yalnızca 1 vakanın görüldüğü Tonga’da Ekim 2021'de Yeni Zelanda'dan gelen bir kişinin testi pozitif çıkmış ve otelde karantinaya alınmıştı.

Bu tek bir vaka için de karantinaya giren ada ülkesinde aşı oranlarında da anında büyük bir artış görüldü. Vaka açıklandığında %35 olan aşılanma oranı sadece 4 gün içinde %62'ye fırladı.

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