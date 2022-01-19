Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

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Kül bulutunun 30 km yükseğe ulaştığı, sesin 10 bin km ötedeki Alaska’dan duyulduğu şiddetli volkan patlaması ve onu izleyen tsunamiye rağmen Tonga’da yıkım sanılandan çok daha az olabilir. Ancak Pasifik Okyanusu’ndaki ada ülkesine henüz yardım ulaştırılamaması en büyük problem.

Yeni Zelanda ordusu, Tonga’daki havaalanının volkanik küllerle kaplı olması nedeniyle inişin mümkün olmadığını, cumartesi günkü patlamanın ardından planlanan yardımların en az bir gün daha geciktiğini söyledi.

Açıklamada, ada yüzeyinin 2 santimetre kalınlığında külle kaplı olduğu, pistlerin en erken yarın kullanılabilir hale gelmesinin beklendiği kaydedildi.

200 KİŞİ PİSTİ TEMİZLİYOR

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta da başkent Nukualofa’ya su, jeneratör ve hijyen kitleri gibi yardımlar göndermek için C-130 askeri kargo uçaklarının hazır olduğunu ancak “Havalimanı pistinde biriken kül yığınlarının temizlenmesi gerektiğini” belirtti. Yeni Zelanda haber kanalı 1News, Tonga’da yaklaşık 200 kişinin pistin 100 metresini başarılı şekilde temizlediğini ancak daha temizlenmesi gereken çok alan olduğunu belirtti.

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YARDIM GEMİSİ 3 GÜNDE GİDECEK

Hava erişimi mümkün olmayınca komşu Yeni Zelanda, bölgeye erzak gemisi gönderme kararı aldı. Ancak yardımın ulaşmasının günler sürebileceği belirtildi. Bakan Mahuta; Tonga’ya su, afet yardım malzemeleri ve bir kurtarma helikopteri taşıyan iki askeri geminin gönderileceğini ancak adaya ulaşmalarının üç gün sürebileceğini ifade etti.

EN BÜYÜK İHTİYAÇ TEMİZ SU

Tonga hükümeti felaket sonrası yaptığı ilk resmi açıklamada, şu ana kadar tespit edilen can kaybının 3 olduğunu bildirdi. Tamamen yıkılan bina sayısı toplamda 30’lar civarında kalırken en önemli sorun içme suyu eksikliği. Kül yağmuru ve tsunami ile taşınan tuzlu su, temiz su kaynaklarını kirletmiş durumda. Yetkililer, bölge halkının açık alanlarda maske takması ve su ihtiyacını şişe gibi kapalı olarak muhafaza edilen kaynaklardan karşılamasını tavsiye ediyor.

NE OLMUŞTU?

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Yaklaşık 170 adadan oluşan Okyanusya ülkesi Tonga’nın başkenti Nukualofa’nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, geçen cumartesi şiddetli şekilde patlamıştı. Patlamanın ardından tüm Pasifik boyunca tsunami oluşmuş, deniz altından geçen fiber kabloların hasar görmesi nedeniyle Tonga ile telefon ve internet bağlantısı kesilmişti.