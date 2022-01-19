Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiye kara teslim 52 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmıTürkiye kara teslim! 52 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmı#Meteoroloji
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeliYeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!#Tonga
Demirelin kararını görünce Caner... Hatası olay oldu, söyledikleri duyuldu...Demirel'in kararını görünce Caner... Hatası olay oldu, söyledikleri duyuldu...#Volkan Demirel
Araçlar kara gömüldü, otoyol trafiğe kapandı 2 bin kişi kurtarıldıAraçlar kara gömüldü, otoyol trafiğe kapandı! 2 bin kişi kurtarıldı#Kar
3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek?#3600 Ek Gösterge
Tüm gözler kritik toplantıda Gündem: EkonomiTüm gözler kritik toplantıda! Gündem: Ekonomi#Kabine Toplantısı
İşte belge, bakalım İmamoğlu ne diyecekİşte belge, bakalım İmamoğlu ne diyecek#İmamoğlu
2.6 milyar lira ceza kesilmişti Rekabet Kurulu gerekçeli kararı açıkladı2.6 milyar lira ceza kesilmişti! Rekabet Kurulu gerekçeli kararı açıkladı#Rekabet Kurulu
Galibiyete rağmen o isme yüklendi Berabere bitmesi için çok uğraştı...Galibiyete rağmen o isme yüklendi! "Berabere bitmesi için çok uğraştı..."#Beşiktaş
Kamu işçileri dikkat İşte tediye ödeme tarihleriKamu işçileri dikkat! İşte tediye ödeme tarihleri#Kamu
Bitcoini resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğanla görüşecekBitcoin'i resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğan'la görüşecek#El Salvador
1915 Çanakkale Köprüsünde sürpriz1915 Çanakkale Köprüsü'nde sürpriz#1915 Çanakkale Köprüsü
Hazine’den 10 soruda TL kur korumalı hesabıHazine’den 10 soruda TL kur korumalı hesabı#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Gazeteci cinayetini karartan gazetecilerGazeteci cinayetini karartan gazeteciler#Hrant Dink
Sinem ve Kenan’ın rotası belli oldu Kalabalık aileye yeni ev...Sinem ve Kenan’ın rotası belli oldu! Kalabalık aileye yeni ev...#Kenan İmirzalıoğlu
HABERLERDünya Haberleri

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga#Volkan Patlaması#Yanardağ
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Volkan patlaması sonrası keşif uçakları Tonga’dan ilk görüntüleri geçti. Bir zamanlar yeşil ve canlı olan adanın şimdi ‘Ay yüzeyi’ gibi gri olduğu görüldü. Yeni Zelanda ve Avustralya, ülkedeki hasarın boyutunu tespit etmek için keşif uçuşları yapıyor. Ölü ve yaralı sayısı ise henüz kesin olarak bilinmiyor.

Haberin Devamı

Kül bulutunun 30 km yükseğe ulaştığı, sesin 10 bin km ötedeki Alaska’dan duyulduğu şiddetli volkan patlaması ve onu izleyen tsunamiye rağmen Tonga’da yıkım sanılandan çok daha az olabilir. Ancak Pasifik Okyanusu’ndaki ada ülkesine henüz yardım ulaştırılamaması en büyük problem.

Yeni Zelanda ordusu, Tonga’daki havaalanının volkanik küllerle kaplı olması nedeniyle inişin mümkün olmadığını, cumartesi günkü patlamanın ardından planlanan yardımların en az bir gün daha geciktiğini söyledi.

Açıklamada, ada yüzeyinin 2 santimetre kalınlığında külle kaplı olduğu, pistlerin en erken yarın kullanılabilir hale gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Yeşil ada gri oldu... Tongadan dikkat çeken karelerSon dakika: Yeşil ada gri oldu... Tonga'dan dikkat çeken karelerHaberin Tüm Görselleri

200 KİŞİ PİSTİ TEMİZLİYOR

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta da başkent Nukualofa’ya su, jeneratör ve hijyen kitleri gibi yardımlar göndermek için C-130 askeri kargo uçaklarının hazır olduğunu ancak “Havalimanı pistinde biriken kül yığınlarının temizlenmesi gerektiğini” belirtti. Yeni Zelanda haber kanalı 1News, Tonga’da yaklaşık 200 kişinin pistin 100 metresini başarılı şekilde temizlediğini ancak daha temizlenmesi gereken çok alan olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

YARDIM GEMİSİ 3 GÜNDE GİDECEK

Hava erişimi mümkün olmayınca komşu Yeni Zelanda, bölgeye erzak gemisi gönderme kararı aldı. Ancak yardımın ulaşmasının günler sürebileceği belirtildi. Bakan Mahuta; Tonga’ya su, afet yardım malzemeleri ve bir kurtarma helikopteri taşıyan iki askeri geminin gönderileceğini ancak adaya ulaşmalarının üç gün sürebileceğini ifade etti.

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

EN BÜYÜK İHTİYAÇ TEMİZ SU

Tonga hükümeti felaket sonrası yaptığı ilk resmi açıklamada, şu ana kadar tespit edilen can kaybının 3 olduğunu bildirdi. Tamamen yıkılan bina sayısı toplamda 30’lar civarında kalırken en önemli sorun içme suyu eksikliği. Kül yağmuru ve tsunami ile taşınan tuzlu su, temiz su kaynaklarını kirletmiş durumda. Yetkililer, bölge halkının açık alanlarda maske takması ve su ihtiyacını şişe gibi kapalı olarak muhafaza edilen kaynaklardan karşılamasını tavsiye ediyor.

NE OLMUŞTU? 

Haberin Devamı

Yaklaşık 170 adadan oluşan Okyanusya ülkesi Tonga’nın başkenti Nukualofa’nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, geçen cumartesi şiddetli şekilde patlamıştı. Patlamanın ardından tüm Pasifik boyunca tsunami oluşmuş, deniz altından geçen fiber kabloların hasar görmesi nedeniyle Tonga ile telefon ve internet bağlantısı kesilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tonga#Volkan Patlaması#Yanardağ

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

#Kamu

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

#Kamu