Yanardağ patlamasından sonra 'Covid tsunamisi' korkusu! Yardım teslimatları 'temassız' gerçekleştirildi

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Güney Pasifik’teki ada ülkesi Tonga’nın Hunga Ha’apai Adası’nda meydana gelen ve birçok ülkede tsunami alarmı verilmesine neden olan su altı yanardağı patlamasında ülkedeki havalimanı pisti volkanik kül ile kaplandı, deniz altındaki kabloların da kopmasıyla birlikte ada ülkesinin adeta dünyayla bağlantısı kesilmiş oldu.

Patlamanın ardından Tonga için harekete geçen komşuları, ülkeye içme suyu ve çeşitli yardım malzemeleri gönderdiler. hava ulaşımında sıkıntı yaşandığı için de yardımlar adaya gemilerle gönderildi.

Ancak bu yardım gemileriyle ilgili büyük bir korku da oluştu. zira ada ülkesi Tonga bugüne kadar koronavirüs salgınından kaçmayı başarmış ve adada iki yıldır sadece tek bir vaka görülmüştü. Gerek halk gerekse yetkililer adaya dışarıdan gelen yardımların tıpkı yanardağ patlaması gibi bir virüs tsunamisi yaratmasından korkuluyordu.

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Tonga'ya ulaşan ve yardım taşıyan İngiliz ve Avustralya donanma gemilerinde yaşananlar bu korkuların hiç de yersiz olmadığını ortaya çıkardı.

Avustralya donanmasına ait HMAS Adelaide gemisinden gelen habere göre personelden koronavirüse yakalananlar vardı. Tonga ise salgının başından beri sadece tek bir vaka bildirerek tabir yerindeyse son iki yılı virüssüz geçirmiş bir ülke idi. Our World'den alınan verilere göre ise ülkedeki aşılanma oranı toplam nüfusun yüzde 67'sine ulaşmış durumda.

Avustralya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, 3 bin 300 kilometrelik yolculuk sonunda ülkeye ulaşan yardımların kıyıya 'temassız' şekilde ulaştırıldığı açıklandı. Aynı şekilde İngiltere donanması da, 30 bin litre içme suyu ve 300'den fazla ilkyardım kiti içeren sağlık malzemeleri taşıyan HMS Spey gemisinin kıyıya ulaştığını ancak hiçbir denizcinin gemiden ayrılmadığını ve bu yardımların ülkeye vinçle taşındığını bildirdi.

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Bu yardım gemilerinden yapılan ortak açıklamada "Tonga'nın koronavirüs salgınıyla ilgili politikasına saygı duyuyoruz ve şimdiye kadar salgın kontrolünü başarıyla yürüten ülkeye virüs sokmamak için tüm yapılması gerekenleri yaparak yardımlarımızı temassız şekilde gerçekleştiriyoruz." denildi.

Öte yandan ABD de açıkladığı yardım paketinde Tonga'ya, olay yaşandığında yollanan 100 bin doların ardından ek olarak 2,5 milyon dolarlık insani yardım yapılacağını belirtti.

Tonga'daki koronavirüs önlemlerine göre adaya gelen herkes üç haftalık bir karantinaya girmek zorunda. Bu durum da elbette adaya gelen yardımlar için büyük bir engel anlamına geliyor. Hal böyle olunca da tüm yardımlar insan teması olmadan gerçekleştiriliyor. Tsunami yüzünden sadece üç kişinin hayatını kaybettiği adada yaşanabilecek bir virüs yayılımın adayı çok daha kötü şekilde vuracağından endişeli olan yetkililerin aldıkları bu önlem şimdilik işe yaramış gibi görünüyor.