Kontak lensi hayatını kabusa çevirdi! 'Gözüme bıçak saplanmış gibi bir ağrı ile uyandım'

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ABD'de yaşayan 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Lilian Melchert'in kullandığı kontakt lens hayatını kabusa çevirdi.

TikTok'ta 2.9 milyon takipçisi olan genç kadın 15 Nisan'da yayınladığı video ile dikkatleri üzerine çekti.

"GECE GÖZÜME BIÇAK SAPLANMIŞ GİBİ AĞRI İLE UYANDIM"

Mart ayında bir gece gözüne bıçak saplanmış gibi bir ağrı ile uyandığını belirten Melchert, "Hayatım boyunca hiç bu kadar kötü bir acı hissetmemiştim." dedi ve acil servise koştuğunu anlattı.



Los Angeles acil servisindeki doktorların enfeksiyon tedavine başladığını anlatan Melchert, ilerleyen günlerde bir kaç farklı uzmana daha gitti ancak gözü giderek daha kötüye gidiyordu.

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15 GÜN SONRA GÖRMEMEYE BAŞLADI

'Antibiyotik ilaçlara ve göz damlalarına servet harcadım ancak doktorların koyduğu teşhislerin hiç biri doğru görünmüyordu' diyen genç kadın 15 gün sonra görüşünü tamamen kaybetti.

"Gözümün görmediğini fark ettiğimde psikolojik ve fiziksel olarak üst sınıra ulaştığımı hissettim. Çok korkmuştum." diyen Melchert son çare olarak ailesinin bulduğu doktora gitmek için Brezilya'ya gitti.



Brezilya'daki uzman doktor ona çok nadir görülen bir durumu olduğunu açıkladığında Melchert duyduklarına inanamadı. Talihsiz kadının gözüne kullandığı kontakt lens nedeni ile et yiyen bir BAKTERİ bulaşmıştı.

Bakterinin neden olduğu 'Acanthamoeba keratiti' enfeksiyonu, kalıcı görme kaybına neden olabilen çok nadir, ancak çok ciddi bir enfeksiyondur. Uzmanlar enfeksiyonun tedavisinin aylarca sürebileceğini ve kornea nakli gerektirebileceğini belirtiyor.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, Acanthamoeba keratiti vakalarının tahmini %85’i kontakt lens kullanıcıları arasında oluşur.

MUSLUK SUYUNDAN BİLE BULAŞABİLİYOR

Hayatını kabusa çeviren bakterinin musluk suyundan bile bulaşabileceğini belirten genç kadın takipçilerini uyardı ve "Gözlerimiz çok hassas, bu nedenle çok dikkatli olmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Bir ay önce hiç bir şey görmediğini ancak başlanan tedavi ile görüşünün yavaş yavaş yerine geldiğini belirten Melchert yaşadığı süreci "Bu oldukça uzun ve zor bir yolculuktu. Gerçekten çok acı çektim." sözleri ile anlattı.



Acanthamoeba keratiti (AK), patojenik Acanthamoeba'lar tarafından oluşturulan çoğunlukla kontakt lens kullanan kişilerde görülen bir enfeksiyon.

Hastalığın başlıca belirtileri;