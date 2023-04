ABD'de otopark felaketi: Ölü ve yaralılar var...

New York İtfaiye Departmanı (FDNY) tarafından yapılan ilk açıklamada, 57 Ann caddesinde yer alan çok katlı otoparkın sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktüğü duyuruldu.

Yerel saatle 16:00'da meydana gelen çökme sonrası içeride çok sayıda kişinin mahsur kaldığı öğrenilirken çevredeki binalar boşaltıldı, bölgeye çok sayıda itfaiye aracı yönlendirildi.



Çökme anına şahit olan görgü tanıkları olayı depreme benzeterek "Çok büyük bir gürültü duyduk ve ardından hepimizi tahliye ettiler" ifadelerini kullandılar.



Yan binada çalışan ancak adını vermek istemeyen 22 yaşındaki bir kişi de binanın bir anda çöktüğünü söyledi.



Arama kurtarma çalışmaları devam ederken olay yerine gelen Belediye Başkanı Eric Adams, otoparktaki bir kişinin çökme anında hayatını kaybettiğini, yaralanan 5 kişiden 4'ünün hastaneye kaldırıldığını duyurdu.



Belediye Başkanı Adams arama kurtarma çalışmalarında insansız hava araçları ve robot bir köpek kullanıldığını belirterek, "Gerekli teknolojiyi kullanarak, binanın içinde neler olup bittiğine dair net bir görüş elde edebiliyoruz. İçeride başka kurban olup olmadığını görmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.” açıklamasında bulundu.

İtfaiye ekipleri de çöken otoparktan herkesin çıkarıldığına inandıklarını ancak kimsenin mahsur kalmadığından emin olmak için hala arama yaptıklarını belirttiler.





