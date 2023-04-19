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ABD'de otopark felaketi: Ölü ve yaralılar var...

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#Abd#Otopark#Manhattan
ABDde otopark felaketi: Ölü ve yaralılar var...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 08:39

ABD'nin Manhattan bölgesinde yer alan bir otoparkın çökmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi.

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New York İtfaiye Departmanı (FDNY) tarafından yapılan ilk açıklamada, 57 Ann caddesinde yer alan çok katlı otoparkın sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktüğü duyuruldu.

Yerel saatle 16:00'da meydana gelen çökme sonrası içeride çok sayıda kişinin mahsur kaldığı öğrenilirken çevredeki binalar boşaltıldı, bölgeye çok sayıda itfaiye aracı yönlendirildi.

ABDde otopark felaketi: Ölü ve yaralılar var...

GÖRGÜ TANIKLARI DEPREME BENZETTİ: 'BİR ANDA ÇÖKTÜ'

Çökme anına şahit olan görgü tanıkları olayı depreme benzeterek "Çok büyük bir gürültü duyduk ve ardından hepimizi tahliye ettiler" ifadelerini kullandılar.

Yan binada çalışan ancak adını vermek istemeyen 22 yaşındaki bir kişi de binanın bir anda çöktüğünü söyledi.

ABDde otopark felaketi: Ölü ve yaralılar var...

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, YARALANAN 5 KİŞİDEN 4'Ü HASTANEYE KALDIRILDI

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Arama kurtarma çalışmaları devam ederken olay yerine gelen Belediye Başkanı Eric Adams, otoparktaki bir kişinin çökme anında hayatını kaybettiğini, yaralanan 5 kişiden 4'ünün hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

ABDde otopark felaketi: Ölü ve yaralılar var...

ARAMA ROBOT KÖPEK İLE YAPILDI

Belediye Başkanı Adams arama kurtarma çalışmalarında insansız hava araçları ve robot bir köpek kullanıldığını belirterek, "Gerekli teknolojiyi kullanarak, binanın içinde neler olup bittiğine dair net bir görüş elde edebiliyoruz. İçeride başka kurban olup olmadığını görmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.” açıklamasında bulundu.

İtfaiye ekipleri de çöken otoparktan herkesin çıkarıldığına inandıklarını ancak kimsenin mahsur kalmadığından emin olmak için hala arama yaptıklarını belirttiler.

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KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER

Olay yerinde çekilen video ve görüntüler, beton molozlarla çevrili üst üste yığılmış arabaları gösteriyor. NewYorkPost gazetesinde yer alan bilgilere göre çökme, dört katlı binanın tamamını etkiledi ve bazı arabalar mahzene düştü.

ABDde otopark felaketi: Ölü ve yaralılar var...
Otopark yakınında bulunan Pace Üniversitesi, dersleri iptal ettiğini, can güvenliği için öğrencilerin bölgeden uzak durması gerektiğini duyurdu.

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#Abd#Otopark#Manhattan

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