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Karadeniz gazı meşaleye hazır

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#Karadeniz Gazı#BOTAŞ#Sakarya Gaz Sahası
Karadeniz gazı meşaleye hazır
Neşe Karanfil
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 07:00

KARADENİZ gazı için yarın büyük gün. Saat 20.23’te yapılacak törenle Türkiye için tarihi meşale yanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Nisan akşamı meşaleyi yakacak.

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Bu aşamadan sonra gaz BOTAŞ işleme tesisine gidecek. Gazın işlenmesinin ardından mayısın ilk haftasında evlere verilmeye başlanması bekleniyor. Sakarya Gaz Sahası’nda Fatih sondaj gemisinin Tuna-1 kuyusunda gerçekleştirdiği sondajla ağustos 2020’de 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfi yapıldı. Ekim 2020’de Tuna-1 kuyusundaki sondaj tamamlandığında, kuyudaki rezerv miktarı 85 milyar metreküplük revizyonla 405 milyar metreküp olarak güncellendi. Haziran 2021’de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfi gerçekleştirildi. Çaycuma-1 kuyusunda da 58 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfiyle birlikte toplam rezerv Aralık 2022’de 710 milyar metreküpe çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazıyla ilgili vereceği müjdeyi yarın akşam açıklayacak. Erdoğan’ın ya gaz fiyatında yapılacak indirimi ya da belli bir metreküpe kadar ücretsiz gaz verileceğini açıklaması bekleniyor.

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RAKAMLARLA Sakarya Gaz Sahası

  • 2200 m : Denizaltı üretim sistemi Karadeniz’de 2 bin 200 metre derinlikte.
  • 165 km : Doğalgazı karaya taşıyan boru hatlarından her birinin uzunluğu 165 kilometre.
  • 10 milyon m3 : İlk fazda günde 10 milyon metreküp doğalgaz üretilecek.
  • 40 milyon m3 : Proje tam kapasiteye ulaştığında günlük üretim kapasitesi 40 milyon metreküpe çıkacak.
  • 40 bin veri toplama noktası : Kullanılacak 40 bin veri toplama noktası ile tüm sistem uzaktan kumanda edilecek.
  • 3 sondaj gemisi : Projede TPAO filosundan Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri görev yapıyor.
  • 50 uzmanlaşmış gemi : Projede TPAO’ya ait gemilerin yanı sıra yüklenicilere ait ve alanında uzmanlaşmış olan yaklaşık 50 gemi görev yapıyor.
  • 10 bin çalışan : Proje kapsamında inşaat çalışmalarının yoğunlaştığı dönemlerde karada ve denizde yaklaşık 10 bin kişi istihdam edildi.

 

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#Karadeniz Gazı#BOTAŞ#Sakarya Gaz Sahası

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