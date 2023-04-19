Karadeniz gazı meşaleye hazır

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Bu aşamadan sonra gaz BOTAŞ işleme tesisine gidecek. Gazın işlenmesinin ardından mayısın ilk haftasında evlere verilmeye başlanması bekleniyor. Sakarya Gaz Sahası’nda Fatih sondaj gemisinin Tuna-1 kuyusunda gerçekleştirdiği sondajla ağustos 2020’de 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfi yapıldı. Ekim 2020’de Tuna-1 kuyusundaki sondaj tamamlandığında, kuyudaki rezerv miktarı 85 milyar metreküplük revizyonla 405 milyar metreküp olarak güncellendi. Haziran 2021’de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfi gerçekleştirildi. Çaycuma-1 kuyusunda da 58 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfiyle birlikte toplam rezerv Aralık 2022’de 710 milyar metreküpe çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazıyla ilgili vereceği müjdeyi yarın akşam açıklayacak. Erdoğan’ın ya gaz fiyatında yapılacak indirimi ya da belli bir metreküpe kadar ücretsiz gaz verileceğini açıklaması bekleniyor.

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RAKAMLARLA Sakarya Gaz Sahası