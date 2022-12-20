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'Kongre baskınını' soruşturan Komite Trump'ı 4 suçtan suçlayacak!

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#Donald Trump#Kongre Baskını#Suçlama
Kongre baskınını soruşturan Komite Trumpı 4 suçtan suçlayacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 00:07

ABD’de 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın savcılar tarafından Kongre'nin resmi sürecini engelleme, komplo kurmak, yanlış beyanda bulunmak ve ayaklanma ile suçlanmasını tavsiye etti.

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ABD’de 6 Ocak’ta eski ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri tarafından düzenlenen kanlı Kongre baskınını soruşturmak üzere Temsilciler Meclisi’nde kurulan 6 Ocak Soruşturma Komitesi, Trump’a 4 suçlama yöneltti. Komite, federal savcılardan Trump'ı 6 Ocak 2021'de Kongre Binası'na düzenlenen baskın nedeniyle Kongre'nin resmi sürecini engelleme, komplo kurmak, yanlış beyanda bulunmak ve ayaklanma ile suçlamalarını tavsiye etti. Komitenin tavsiyesi bağlayıcı nitelikte olmazken, Trump hakkında çok sayıda soruşturma yürüten savcıların üzerinde baskıyı artırabileceği belirtildi.

Donald Trump BU İNANCI KIRDI"

Komite Başkanı Bennie Thompson, toplantının başında yaptığı açıklamada, "Bir hukuk ve demokrasi ulusu olarak hayatta kalacaksak, (Kongre baskını) bu bir daha asla olamaz” ifadelerini kullanarak, Trump’ı demokratik sisteme olan inancı baltalamakla suçladı. Thompson, "İnanç kırılırsa, demokrasimiz de kırılır. Donald Trump bu inancı kırdı" dedi.

Komitedeki iki Cumhuriyetçiden biri olan Liz Cheney ise, "Bu komitenin bulguları arasında en utanç verici olanı, Başkan Trump'ın Oval Ofis'in dışındaki yemek odasında oturup Kongre'deki şiddetli isyanı televizyonda izlemesiydi" dedi.

Trump, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini kaybetmesi sonrası seçimin "hileli" olduğunu iddia etmiş ve destekçilerini kendisine karşı bir komplo yapıldığına ikna etmeye teşvik edici girişimlerde bulunmuştu. 6 Ocak 2021'de Trump'ın başkan olmasını isteyen binlerce destekçisi, Kongre Binası'na yürüyerek saldırı düzenlemişti. Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Soruşturma çerçevesinde yüzlerce tanık 6 Ocak Komitesi tarafından sorgulanmış, 900'den fazla kişi ise suçlanmıştı.

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#Donald Trump#Kongre Baskını#Suçlama

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