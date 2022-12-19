Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

Bir fikri olan, çalışan, üreten, yaşatmak için de emek veren her kadının yanındayız diyerek başlattığımız programın bir kez daha ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Arkadaşlarımız proje kapsamında ülkemizin dört bir yanında iş kurmak isteyen 45 binden fazla kadının yanında olarak onlara destek oldu. Kadınların son 20 yılda hayata geçirdiğimiz reformların tümünde emeği var. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle birlikte kuracağız.

MÜJDE VERMEK İSTİYORUM

Kadınlarımız başta olmak üzere reel sektörümüzde bir de müjde vermek istiyorum. Hazine destekli kefalet desteğiyle firmalara tahsis edilen kredilerin 200 milyar liralık kaynakla daha etkin kullanımını sağlayacak yeni adım attık. Fatura iptallerinden kaynaklanan sorunların çözümüyle sistemin etkinliğini artırıyoruz. Yeterli teminatı olmayan firmalara en az yüzde 75 oranında hazine destekli kefalet sağlıyoruz. Kadın girişimci ve kooperatiflerine 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik.

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TÜRKİYE'NİN SİYASİ HAREKETLERİ İÇİNDE KADIN KOLLARI BİZİM GİBİ GÜÇLÜ OLAN BİR PARTİ YOK

İnsanoğlunun yarısını dışlayan kadınları yok sayan toplum, potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir. Türkiye olarak bizim böyle bir kısır düşüncemiz de olamaz. Türkiye'nin siyasi hareketleri içinde kadın kolları bizim gibi güçlü olan bir parti yok. Gerek ana kademesiyle gerek kadın kollarıyla en güçlü parti biziz. Kadının yer almadığı bir siyasi hareket yok olmaya mahkumdur. Gençlik kollarımızın yer almadığı bir siyasi hareket yok olmaya mahkumdur. Artık son günlerine yaklaştığımız 2022'deki siyasi faaliyetlerimizin yarısı kadın ve gençlik kollarının faaliyetleridir.

Geçmişte ülkemizde sözde modernlik iddiasıyla kadınlarımızı inançlarından, cinsiyetlerinden dolayı dışlayan zihniyetin bu ülkede nobranlıklarına şahit olduk. Bu karanlık günleri AK Parti'nin demokrasi reformları sayesinde geride bıraktık. Geçtiğimiz yıllarda bir gece yarısı videosuyla yeniden gündeme getirilen başörtüsüyle ilgili yasal düzenleme teklifi hepimize o meşum günleri hatırlattı. Birileri hala o karanlık dönemin özlemiyle yanıp tutuşuyor. Tabii anayasa dğeişikliği Genel Kurul'da 3'te 2 çoğunluk gerektidiği için teklifimizi Meclis'teki partilere götürdük. Teklifimizi Meclis'e sunduk. Meclis'teki süreçleri bekliyoruz. Kimlerin kadın haklarının istismarcısı olduğu bu süreçte bir kez daha belli olacaktır.

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Bu süreçte yeni bir istismar konusu ortaya atılmış, uzunca süredir takibi yapılmış bir husus bir anda ülkenin gündeminde öne çıkarılmıştır. Biz hiçbir zaman kız evladımızın hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, etmiyoruz. Çocuk yaşta cinsel istismar ne insani ne de İslami olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir. En başından itibaren tüm kurumlarımız gerekli takipleri yapmıştır. Ülkemizde küçük yaştaki evliliklerle ilgili sıkıntılar maalesef eskiden beri yaşanıyor. Son dönemde çok istisnai örnekler dşında sorun önemli ölçüde çözülmüştür. TV'deki programların etkisiyle çocuk yaştaki evlatlarımızın her alanda ciddi savrulmalar yaşadıklarına şahit oluyoruz. Kandil'in hesabını bugüne kadar sordunuz mu? Diyarbakır Anneleri acaba hangi partinin kapısında gözü yaşlı olarak ağlıyor?Kandil'de o kız çocuklarımızı kaçıranlar kimler? Seçimlere beraber girmeyi düşündüğünüz partinin mensupları değil mi? Ankara'dan İstanbul'a onlarla beraber yürüdün. Önce sen oradaki hasarı bir gider ondan sonra konuş. Münferit bir hadise üzerinden milletimizin inancına saldıranlar, vakıf ve derneklerimize alçakça ifitra atanlar çıkardıkları gürültü ile gerideki bu vahim tabloyu gizlemeye çalışmaktadır. Bunların taciz ve tecavüz iddialarının ayyuka çıktığı, bunların hesabını verdiniz mi ya.. Bakıyorsunuz belde başkanı tecavüzde bulunmuş. Aile Bakanım hepsini belgeleriyle anlattı. Hepsi sicil dosyanızda var. Bunları gayet iyi biliyor, yakından da takip ediyoruz. Sicil dosyalarınız elimizde. Seçime kadar da bunları meydanlarda anlatacağız. Sosyal medya mecralarındaki rezaletleri bunlarıun dile getirdikleri vaki mi? Değil.

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Ne kız çocuklarımızın istimsarına izin vereceğiz ne de milletimizin rencide edilmesine göz yumacağız. Kadınların, gençlerin, çocukların sorunlarıyla ilgilenenlerin asıl çözüm aramaları gereken mesele evlatlarımızı topyekün tehdit eden sapkın akımlardır. LGBT denilen olay, bizim kitabımızda yok. Fakat CHP'nin kitabında var mı? Var. Onlarla beraber yürüyorlar mı? Yürüyorlar. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. İnşallah önümüzdeki dönem bakanlıklarımızla, STK'larımızla bu büyük tehlikelere karşı daha müteyakkız şekilde mücadele edeceğiz. Birilerinin gündemi farklı olsa da aile kurumunun temel direği olan kadınlarının siyasetteki etkinliklerinin arttığı bir gerçektir. Güçlü aile olmadan güçlü bir millet olmaz. PArlamentoya milletin oylarıyla seçilen başörtülü bir kadına haddini bildirin ne demek ya... Ey CHP siz onların devamısınız. Hadi sıkıyorsa şimdide had bildirin bakalım.