Son dakika: Bakan Yanık'tan istismar davasıyla ilgili önemli açıklamalar

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Bakan Yanık'ın açıklamalısından satır başları:

Davadan kasıt, bir cezası davası açılması ise dava yeni açıldı. Ben bir kez daha kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum. 30 Kasım 2020'da mağdur suç duyurusunda bulunuyor. Savcı, şikayeti aldıktan sonra iddianın niteliği uyarınca diyor ki nerede kalacaksın? Mağduru, bizim şiddet önleme merkezimize yönlendiriyor. 4 Aralık 2020'de mağduru aldıktan sonra 8 Aralık'ta kuruluş bakımımıza alıyoruz. Biz sonra çocuğunun ve kendisinin gizliliğini sağlayarak hem barınma ve hem güvenlik ihtiyacını karşılamak için, bir dönem ailesi yerini tespit ediyor. Sonra gizliliği için bir takım önlemler alıyoruz ve süreci takip ediyoruz.

Bu olaydan kamuoyu bir haber üzerine öğrendi ama devlet haber sonrası öğrenmedi. Bir ceza davası açıldı ve öyle haber oldu. Ben ilgili arkadaşlara teşekkür ediyorum, bir kamuoyu farkındalığı oluştu ama biz haber oldu da öyle haberdar olmadı. Bir ihbar veya talep yoksa bizim bakanlık olarak müdahil olma şansımız yok. Nitekim biz 2 Aralık 2022'de davaya müdahil olduk. Bu arada soruşturma devam ederken, savcılığa düzenli olarak sorduk. Bize intikal etmiş mağdurun durumu nedir? diye. Bakırköy, Çağlayan ve Anadolu Adliyelerine sorduk ve öğrendik böyle bir soruşturma olduğunu.

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BİZ ŞU ANDA BU DAVANIN TARAFIYIZ

Öte yandan, normal şartlarda böyle davalarda mağdur ile kolluk kuvvetleri bölgeye gider ve bize haber verir. Ya da şiddet önleme merkezlerine gelirler, biz kolluk kuvvetlerine haber veririz. Burada suç duyurusunda bulunuyorlar, kendisine avukat atanıyor. Dava açıldığında mağdurun, yetkilendirilmesine kalmadan müdahil olabiliriz, nitekim müdahil olduk.

Olayın en başından beri olayı çözmek için yapıcı konuşalım, siyasi malzeme haline getirmeyelim dememin sebebi buydu. Asıl konuşulması gereken taraf dururken siyaseten salvo yaparsak mağdurunun ikinci kez mağdur olmasına sebep oluruz, nitekim oluyor da. Biz şu anda bu davanın tarafıyız. Biz davada mağdurun hakkını savunmak, yargılamanın hakkaniyetle yönetilmesi için tarafıyız, dolayısıyla hukuki destek vermek görevimiz. Yerine de getiriyoruz.

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DAVANIN TARİHİ NEDEN ÖNE ÇEKİLDİ?

Bir ceza dosyasında tutuklu varsa dava tarihi erken verilir. Bir ayda bir değerlendirmesi yapılması gerekir. Eğer tutuklu sanık yoksa ileri bir tarih verilebilir. Nitekim burada da tutuksuz yargılama kararı verilmişti. Biz müdahil olduktan sonra dilekçemizde, tutuklanmalarını talep ettik ve duruşma tarihini öne almayı talep ettik ve kabul edildi.

SANIKLARIN İFADELERİ

Söyleyeceğim her cümle yorum olacak. Nihayetinde bir itham sebebiyle yargılanan insanlar bunu kabul etmeyeceklerdir. Dışarıdan müdahaleden kasıtları nedir onu bilemem ama biz bakanlık olarak tarafız. Bu çocuk istismarı katalog suçlardandır. Dolayısıyla bu tutuklama kararının verileceği bir davadır. Sanıkların kendilerini savunmak için retleri olacaktır.

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DAVA SÜRECİ NASIL İLERLER

Dava sürecinde delillerin tamamı toplandıktan, bilirkişiler de dahil olduktan sonra hüküm aşaması geçer. Bir yargı süreci ile alakalı önceden bir yorum yapmak mümkün değil. Ancak çocuk istismarı suçu, ağır suçlardan biri. Biz de bu noktada maddi vakanın ortaya çıkarılması noktasında takipçisi olacağız. Mağdurun haklarının korunmasında yasanın verdiği tüm yetkiyi kullanacağız.

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CHP'NİN ELEŞTİRİLERİ

Eleştirileri samimi bulmuyorum, CHP'nin içinde de bu meselelerle uğraşmış arkadaşlarımız var. Ben yaklaşık 20 aydır bu görevdeyim ama 25 yıldır avukatlık yapıyorum. Dolayısıyla bu süreçleri çok iyi bilenlerden birisiyim. Bu arkadaşlar da biliyorlar fakat 'bir siyaseten iktidarı itham edecek önemli bir başlık bulduk' sevinciyle ortaya çıktılar.

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Samimi bulmuyorum çünkü, kadına şiddet ve istismar meseleleri konuştuğumuzda samimi olmamız lazım. Cumhurbaşkanımız da ifade etti. İnsanın olduğu yerde her türlü çirkin ve kabul edilemez olaylar da olabiliyor. İstismar söz konunu olduğunda hiçbir sosyal statü fark etmeksizin bu suçların mağduru da faili de olabilirsiniz. Bu böyledir. İnsana ilişkin bir mesele olduğu için çok katmanlı olduğu için çözüm düşünmemiz gerekiyor. Medyanın dilinden, meseleye nasıl yaklaştığı gibi birçok tarafı var. Mağdurların bir kez daha mağdur olmasının önüne geçelim diyoruz. Mağdura en ufak bir katkısı olmayacak bir tartışmanın konusu haline getirildi. Uyan birini uyandırmak kolay ama uyuma taklidi yapan birini uyandırmak zordur.

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BAKANLIK OLARAK DAVALARDAN HABERDAR MISINIZ?

Mağdurlar kolluğa giderse, şiddetle mücadele noktalarımıza bilgi veriliyor. Ya da mağdur bize başvurduğunda biz kolluğa bilgi veriyoruz, güvenlik barınma için. Diyelim soruşturma ve dava açıldı. Müdahil oluyoruz. Daha önceden bu ve benzeri davalarda mahkemeler bize ihbar ediyordu. Fakat 2019'da 'Yargıtay ihbar yükümlüğü yok' dedi. Yani şiddet önleme merkezine ihbar edilmeseydi, bizim haberimiz olmayacak ve olay kendi seyrinde ilerleyecekti.

ERKEN YAŞTA EVLİLİKLER NASIL ÖNLENEBİLİR?

Hemen ifade edeyim. AK Parti iktidar olduktan sonra aralıksız bir şekilde kız çocuklarının eğitime ulaşıma ve erken yaşta evliliği önlemek için adımlar attı. Özellik 2017 yılından itibaren erken yaşta evliliklerin çok olduğu 23 ilde acil eylem planlarını işletiyoruz. Uyguladığımız bu politikalarla erken yaşta evlilik yüzde 70 oranında azaldı. Bahsettiğim yaşlar 16-17 yaşları. Dolayısıyla 13-14 yaşları buraya dahil etmiyoruz. Özellikle 15 yaşın altı çocuğun istismarıdır. Erken yaşta zorla evlilik, özellikle kadınlar için hayatının sonraki döneminde şiddet döngüsü ve istismar döngüsünün içine düşmesini kolaylaştırıyor.

DİYANET'İN CUMA HUTBESİ

Erken yaşta evliliklerin bir kısmı dini hükümlere dayandırılarak yapılıyor. En üst otorite olarak Diyanet İşleri Başkanlığı buna akil ve akli bali olmanın ne anlama geleceği, yaş sınırı olarak nasıl yorumlanacağını ifade etti. Mecelle'de de evlilik yaşı 17 olarak belirlenmiştir. Yeni bir tartışmadan bahsetmiyoruz. Bu tartışmalar yapılmış ve uygun bir yaş aralığı bulunmuştur.