Küçük bir belirti sonrası kanser olduğunu öğrendi! 'Hayatım korku filmine dönüştü'

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İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 44 yaşındaki Geoffrey Seymour, kendini her zaman zinde ve sağlıklı hissediyordu. Tenis, basketbol ve kriket oynamayı seven bir çocuk babası adamın hayatı kapısını çalan korkunç hastalıkla adeta bir kabusa dönüştü.

YAŞADIKLARINI KORKU FİLMİ 'ELM SOKAĞI KABUSU'NA BENZETTİ

Yaşadığı süreci korku filmi 'Elm Sokağı Kabusu'na benzeten Geoffrey, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada karısı ve 10 yaşındaki oğlu Marco ile Londra'nın Richmond yerleşim bölgesinde mükemmel bir hayat sürdüğünü ancak 41 yaşına geldiğinde bunun tam tersine döndüğünü anlattı.

HASTALIĞIN İLK İŞARETİ YAŞ GÜNÜNDEN ÖNCE GELDİ

41. yaş gününe sayılı günler kala dışkısında kan olduğunu fark eden adam bunun normal bir şey olmadığının farkındaydı. Bu nedenle hemen uzman bir doktorun yolunu tuttu.

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4. EVRE KOLON KANSERİ TEŞHİSİ ALDI

Uzmanlar yaptıkları taramalar sonrası genç adama 4. evre kolon kanseri teşhisi koydular. Kanser karaciğere de sıçramıştı ancak talihsiz adamı bekleyen tek kötü sürpriz bu değildi.

Geoffrey'nin vücudu uygulanan kemoterapiye tepki vermeye başlamıştı. Verilen ilaçlar sonrası adamın yüzünde ve vücudunda kırmızı noktalar ve ağrılı kabarcıklar oluştu.



Geoffrey daha kemoterapi tedavisinin başındayken başlayan alerjileri ve çektiği ağrılar nedeni ile evden dışarı çıkmak hatta küçük oğlunun maçlarına bile gitmek istemiyordu.

2021 yılının Aralık ayında karaciğerinin üçte birinin alınması için ameliyat olan adam, bir ay sonra bir kötü haber daha aldı. Karaciğerinde başka tümörler çıkmıştı ve yeniden kemoterapi alması gerekiyordu.

YAN ETKİLER DAYANILMAZ GELE GELİNCE ALTERNATİF ARAMAYA BAŞLADI

Dendritik Hücre Tedavisi, kanserle savaşmak için kullanılan güçlü bir bağışıklık tedavisi şeklidir. İnsan vücudunda zaten var olan kaynakları, yani Dendritik Hücreleri kullanır. Bağışıklık sistemini kanserle savaşan hücreler üretmesi için tetikler ve bu hücrelere nasıl yapacaklarını söylerler.

Kemoterapinin yan etkileri dayanılmaz bir hal almıştı. Kendisi için alternatif bir tedavi bulmaya çalışan Geoffrey, internette yaptığı araştırmalar sonucunda dendritik hücre tedavisini buldu ancak söz konusu tedavi İngiltere'de uygulanmıyordu üstelik ucuz bir tedavi de değildi.

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TEDAVİNİN İLK KÜRÜ 17 BİN STERLİNE MAL OLDU

17 Ekim 2022'de ailesi ve arkadaşlarının topladığı para ile Almanya'nın Ulm kentine uçan Geoffrey söz konusu tedavinin sadece ilk kürü için 17 bin sterlinlik bir ücret ödedi.

Tedavi süresince daha çok paraya ihtiyacı olacağının farkında olan adam GofundMe'de başlattığı kampanya ile insanlardan destek istedi.

KOLON KANSERİ NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Türkiye’de akciğer kanserinden sonra en çok görülen Kanser türü olan kolon kanserinde (kalın bağırsak kanseri) anormal hücrelerin büyüyerek polip oluşturmasının başlangıcı ile kolon kanseri gelişimi arasında geçen süreç yaklaşık 7-10 yıldır.

Kolon kanseri riskini arttıran faktörler şunlardır;

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1- Yaş faktörü: Her tip kanserde yaş faktörü çok önemli bir yer tutmaktadır. Kırk yaş üstü kişilerde kolon kanseri görülme riski yüzde yetmiş oranında daha fazladır.

2- Kilo faktörü: Obezitenin sadece kilo artışı ve yaşam standartlarını düşürmediği bilinen bir gerçektir. Aşırı kilolar birçok farklı hastalığın çok daha hızlı yayılmasına neden olur. Bu hastalıklardan biri de kolon kanseridir. Aşırı kilo ile birlikte fonksiyonlarını eskisi gibi yerine getiremeyen vücutta bağırsak hareketleri de düzensizleşir. Bu da Kalın Bağırsak Kanseri riskini tetikler.

3- Beslenme alışkanlıkları: Kolon kanseri en fazla ABD'de görülmektedir. Bunun en büyük nedeni ise donmuş yağlarla hazırlanan fast-food yeme alışkanlıklarının had safhaya varmasıdır. Bu tür besinler bağırsaklara ve tüm vücuda büyük oranda zarar veriyor. Düzenli ve dengeli beslenen kişilerde ise kolon kanseri riski en aza indirgeniyor.

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4- Sigara ve alkol tüketimi: Bilinenin aksine sigara ve alkol tüketimi sadece akciğer kanseri riskini arttırmaz. Bununla birlikte başta kolon olmak üzere birçok kanserin yayılmasında da etkilidir. Özellikle elli yaş üstü kişilerin bu tür zararlı alışkanlıklardan tamamen kurtulması gerekmektedir.

KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ NELER?

1- Sürekli doluluk hissi: Kolon kanserine yakalanan kişiler tuvalete çıktıklarında dahi rahatlayamazlar. Doluluk hissi bağırsaklarda daha yoğun hissedilirken mide organını da sıkıştırabilir. En büyük ve yaygın belirtilerin başında gelmektedir.

2- Dışkılamada zorlanma: İlerleyen safhalarda hastalar tuvaletlerini yaparken güçlük çeker. Aynı zamanda dışkılama esnasında yoğunlukla ağrı hissedilebilir. Söz konusu ağrılar sadece yemeklerden sonra değil günün her saatinde ortaya çıkabilir.

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3- Makattan kan gelmesi: Hastalığın ilerlediğinin ve kanserin yayıldığının en büyük belirtilerinden biri makattan kan gelmesidir. Böyle durumlarda en yakın hastaneye gidilmeli ve uzman bir doktora görünmelidir.

Kolon kanserinin belirtileri kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir.