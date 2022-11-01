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Finlandiya'dan flaş Türkiye açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Sanna Marin#Finlandiya#NATO
Finlandiyadan flaş Türkiye açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 13:27

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Türkiye ve Macaristan'ı Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularını onaylamaya çağırdı.

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, İskandinav liderleriyle düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Marin Türkiye ve Macaristan'ı Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularını onaylamaya çağırdı.

Marin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Tüm gözler şimdi Macaristan ve Türkiye'de. Bu ülkelerin başvurularımızı onaylamalarını bekliyoruz. Bunun tercihen er ya da geç gerçekleşmesinin önemli olacağını düşünüyorum.'

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DÜĞÜM KRİTİK MADRİD ZİRVESİNDE ÇÖZÜLMÜŞTÜ

Ukrayna savaşı sonrası Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuş, Türkiye ise veto kararı almıştı.

Dünya gündemini uzun süre meşgul eden bu düğüm, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde çözülmüştü.

Türkiye, iki ülke ile 10 maddelik bir mutabakat imzalayarak üyelik yolunu açmıştı.

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Terör örgütlerini açıkça destekleyen Kopenhag ve Stockholm'le bir protokol imzalayan Ankara, verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyor.

 

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#Sanna Marin#Finlandiya#NATO

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