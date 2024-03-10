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KKTC’de ‘sahte diploma’ skandalı... YÖDAK Başkan ve Yardımcısı tutuklandı

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#KKTC#YÖK#YÖDAK
KKTC’de ‘sahte diploma’ skandalı... YÖDAK Başkan ve Yardımcısı tutuklandı
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 07:00

KKTC’de geçen ay sahiplerinin şikâyeti üzerine Güzelyurt kentindeki Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde mali yolsuzluk ve para karşılığı diploma satmak iddialarıyla başlatılan soruşturmada dün şoke eden tutuklamalar yaşandı.

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KKTC’de üniversiteleri denetlemekle sorumlu (YÖK’ün KKTC muadili) YÖDAK (Yükseköğretim Planlama, Denetleme ve Akreditasyon Kurumu) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve yolsuzluğun yaşandığı dönemdeki Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, rüşvet iddiasıyla tutuklandı.

RÜŞVET İDDİASI

Kamuoyunda ‘Sahte diploma’ diye bilinen skandalda, Turgay Avcı’nın üniversitenin tıp fakültesi açma sürecinde 10 bin dolar, yardımcısı Mehmet Hasgüler’in ise 4 bin dolar aldığı iddia edildi. Turgay Avcı poliste ilk ifadesi alınırken, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılırken, Mehmet Hasgüler ise dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkartıldı. Savcılık, Avcı ve Hasgüler’e ödenen paraların muhasebe kayıtları ve fişleriyle belirlendiğini belirtti. Mahkeme hakimi, 2 zanlının bir sonraki duruşmalarına kadar 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi. YÖDAK Başkanı’nı atayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avcı’nın görevden alınması için gerekli hukuki ve bürokratik işlemleri başlattığını açıkladı.

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#KKTC#YÖK#YÖDAK

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