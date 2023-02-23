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KKTC’de deprem seferberliği

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#KKTC#Deprem#Seferberlik
KKTC’de deprem seferberliği
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 07:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en fazla hasar alan kent olan Hatay’ın ikinci depremle sarsılması ve yer bilimcilerin fay hattının devamında yer alan Kıbrıs’ı işaret etmesi, KKTC’de deprem seferberliğini hızlandırdı.

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki kriz masası ve hükümet, okullar ve hastaneler başta olmak üzere kamu binalarının depreme dayanma gücünün belirlenmesi çalışmalarını hızlandırdı. Başbakan Ünal Üstel 18 belediye başkanı ile bir araya gelerek olası bir deprem için alınacak önlemleri değerlendirdi. Başbakanlıkta kurulan deprem denetim komitesi, kamu binalarından başlayarak ülkede yapı denetim seferberliği başlattı.

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DÜDÜK SATIŞLARI PATLADI

Sivil Savunma Başkanlığı ise olası deprem sonrası vatandaşların toplanma alanlarını yayınladı. KKTC medyasında, deprem anında çök-kapan-tutun uygulaması başta olmak üzere, vatandaşların alması gereken pratik önlemler anlatılıyor. İşyerleri personelleriyle deprem tatbikatları yaparken, deprem çantası içinde yer alması önerilen ‘düdük’ satışlarında da büyük artış yaşandı.

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SAHİL ŞERİTLERİ KORKUTUYOR

KKTC’yi Doğu Anadolu fay hattında Hatay’ın devamında yer alan ‘Kıbrıs yayı’ adlı fay hattı korkutuyor. Son depremlerin Kıbrıs adasının kuzey ve güneyine paralel ilerleyen fay hatlarını tetiklemesinden endişe ediliyor. KKTC yer bilimcileri ile mimar ve mühendislik odaları, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı öncesinden kalan ve günümüzde kullanılmaya devam eden eski binalar ile son yıllarda yapılaşmanın yoğunlaştığı Gazimagosa ve İskele başta olmak üzere sahil şeritlerini riskli buluyor. Adanın güneyinden geçen Kıbrıs yayı adlı fay hattının daha büyük ve tehlikeli olduğu belirtiliyor. 

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YENİ ERCAN ACİL KULLANIMA HAZIR

deprem alarmı, ülkenin tek havalimanı Ercan’ı da gündeme getirdi. Yeni Ercan havalimanı inşaatının tamamlanması ve açılma hazırlığında olması, büyük avantaj olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, havalimanının yeni binası ve pistlerinin acil durumlarda her an kullanılmaya hazır olduğunu açıkladı.

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#KKTC#Deprem#Seferberlik

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