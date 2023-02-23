Karaköy esnafından örnek davranış: Depremzedenin içini ısıtan jeneratör tarifesi

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 13 milyonu aşkın insanın yaşadığı bölge, karanlığa gömüldü. Önce enkaz altında kalanların arama-kurtarma çalışmalarında, sonrasında da depremzedelerin çadırlarında, konteynerlerinde ısınmadan aydınlatmaya her türlü enerji ihtiyacı jeneratörlerle karşılandı. Bölgeye yurdun dört bir yanından jeneratör bağışı yağıyor.

Türkiye jeneratör piyasasının kalbinin attığı Karaköy, deprem bölgesindeki enerji ihtiyacına kayıtsız kalmadı. Sattıkları ürün hayati değerde olmasına rağmen onlar bunu fırsata çevirmek şöyle dursun, bütün esnaflara örnek olacak bir tutuma imza attılar. “Büyük dayanışmaya bir tuğla da biz koyalım” diyerek bağış amaçlı alınan jeneratörlerin fiyatlarını yüzde 30 ila 40 arasında indirdiler.

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Depremin etkilediği illere kendilerinin de jeneratör bağışladıklarını belirten Mustafa Özdemir, “Bu dönemde her şeyden feragat ettik ve fiyatları düşürme kararı aldık. Deprem bölgesinde büyük ihtiyaç var. Bu yüzden herkese jeneratör satmıyoruz” dedi. Bayiler deprem nedeniyle stoklarında çok az ürün kaldığını da belirtti. Türkiye’de üretilmeyen ve Çin’den gelen jeneratörlerin ülkeye girişi 3-4 ayı buluyor.

DEPREMDEN ÖNCE UKRAYNA’YA GİDİYORDU

- Türkiye’deki jeneratör firmaları, depremden önce de uzun süredir Ukrayna’da Rus saldırıları nedeniyle elektriksiz kalan bölgelere satış yapıyorlardı. Savaş nedeniyle yaşanan enerji krizi de buna eklendiğinde uzun süredir jeneratör pazarında stok sıkıntısı yaşadığını dile getiren Aksa Jeneratör bayisi konuyu şöyle anlattı: “2022’nin son üç ayında Ukrayna’da bir talep patlaması vardı ve jeneratörlerimiz Ukrayna’ya gitmişti. Bu sebeple depremin başında elimizde hiç stok yoktu. Fabrika tüm bölgelerden jeneratörleri toplayarak AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine gönderdi. Mart ayı sonuna doğru yeni ürünlerin gelmesini bekliyoruz.”

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HERKESE JENERATÖR VERMİYORUZ

- Jeneratöre çok büyük talep olduğunu söyleyen Demir Makine Satış Uzmanı Mustafa Özdemir, “Bu dönemde herkese jeneratör vermiyoruz. Deprem bölgesine bağış yapılacaksa ve ticaret yapılmayacaksa ürün veriyoruz. Çünkü deprem bölgesinde çok büyük ihtiyaç var” dedi. Tüm ürünlerinin fiyatlarını deprem sebebiyle indirdiklerini belirten Özdemir şöyle konuştu: “9 kVA’lık iyi bir jeneratörü normal şartlarda 30 bin TL’ye satarken şimdi 19 bin TL’ye satıyoruz. 3.5 kVA’lık bir jeneratörü ise 9-10 bin TL’ye satarken 6 bin TL’ye veriyoruz.” Karaköy’de bulunan Göksoy Makine Satış Uzmanı Altunay Soyal ise, “Deprem bölgesine gittiği için 12 bin TL’ye sattığımız ürünleri 9 bin TL’ye verdik” diye konuştu.

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5.500 TL’DEN BAŞLIYOR

- jeneratör satıcılarından aldığımız bilgiye göre, fiyatlar marka ve kalitesine göre değişiyor. Gücüne göre yakıt depoları da değişkenlik gösteriyor. Örneğin, en düşük güçteki jeneratörlerden birinin 15 litrelik haznesi bulunuyor. Benzinle çalışan 15 litrelik bir jeneratörün deposunun dolması için ortalama 314 TL’lik benzin gerekiyor. 15 litrelik jeneratör saatte ortalama bir litre yakıt tüketiyor. Markasına göre değişmekle beraber 15 litrelik bir jeneratör için en düşük 5 bin 500 TL fiyat alırken, en yüksek 11 bin TL fiyat aldık.

Gözden Kaçmasın Atıl otobüslerden mobil duş Haberi görüntüle

ATIL OTOBÜSLERDEN MOBİL DUŞ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, kullanım ömrünü tamamlamış belediye otobüslerini mobil duş, çamaşırhane ve berbere dönüştürerek deprem bölgesine gönderdi.

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ŞAMPUAN VE HAVLU KONULDU

Önce 6 kişilik kadın ve erkek olarak iki ayrı şekilde belirlenen duş kabinleri engelli vatandaşlar için zorluk çıkardı. Belediye ekipleri gönderdikleri araçları yeniden tasarlayarak 6 duş kabinini 4’e düşürdü ve kabinleri genişletti. Böylece engelli ve özel ihtiyacı olan vatandaşlar için kolaylık sağlandı. Mobil duşların içerisinde lavabo, şampuan, sabun, saç kurutma makinesi ve havlu da yer alıyor. Ayrıca yine atıl durumda olan araçlar tekrar tasarlanarak berberlere dönüştü. Berber otobüslerin de yakın bir zaman içinde gelmesi bekleniyor. Otobüslere güç, jeneratörlerle sağlanıyor.

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KÖY KÖY GEZECEKLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi yeniden tasarlanan otobüsler için merkez noktası olarak Dulkadiroğlu ilçesindeki Nurettin Topçu Anadolu Lisesi bahçesini kullanıyor ancak ihtiyaç halinde otobüsleri çadırkentler veya belirlenen noktalara hızla taşıyabiliyorlar. Otobüslerin köy köy gezmesi ve vatandaşın ihtiyaçlarını gidermesi amaçlanıyor. Ali Rıza AKBULUT / KAHRAMANMARAŞ

SIFIR EVLERİNİ DEPREMZEDELERE AÇTILAR

Konya’nın Hadim ilçesinde yapımı tamamlanan Bozkır Barajı’nın faaliyete geçecek olmasından dolayı sualtında kalacak Dedemli Mahallesi’nin sakinleri için Meram ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan 428 konutluk yerleşkenin 72 hak sahibi, hiç oturmadıkları evlerini depremzedelere açtı. Çoğu Kahramanmaraş ve Hatay’dan gelen 502 kişi, evlere yerleşti. Kahramanmaraş’tan gelen Yaşar Karabürk, “Bir arabam vardı, 7 kişi onun içine sığındık. 2 gün arabada kaldık. Oğlumun askerlik arkadaşı Konyalıydı, onun vasıtasıyla buraya geldik. 30 akrabamı depremde kaybettim. Depremden 3 gün sonra buraya geldik. Evler çok güzel, yapanlardan Allah razı olsun. Köylüler sıfır evini, daha kullanmadan bize açtı” diye konuştu.

‘ÇOK DESTEK OLUYORLAR’

Antakya’dan gelen sağlık memuru 4 çocuk annesi Nurcan Doğan da “Antakya’nın yüzde 90’ı bitti. Birçok mesai arkadaşımız vefat etti, sakat kalan oldu. Antakya’mız silindi. Bu yaralarımız çok geç iyileşecek ya da iyileşmeyecek, kabuk tutacak. Buradaki köylülerimizden Allah razı olsun. Hiç aileyi aratmıyorlar, bize çok destek oluyorlar. Evler çok güzel yapılmış, içine girilmemiş bile. Biz gelene kadar halısından mobilyasına kadar düzenlenmişti. Eksiklerimizi de gönüllüler ve belediye ekipleri temin ediyorlar” ifadelerini kullandı. (DHA)