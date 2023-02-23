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Atıl otobüslerden mobil duş

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#Ankara Büyükşehir Belediyesi#Deprem Bölgesi#Mobil Duş
Atıl otobüslerden mobil duş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 07:00

Deprem bölgesindeki çadırkentler ve bazı semtlerde su olmadığı için halkın genel ihtiyacı arasında üst sıralarda yer alan duş ve çamaşırhane sorununa karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi örnek bir adım attı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, kullanım ömrünü tamamlamış belediye otobüslerini mobil duş, çamaşırhane ve berbere dönüştürerek deprem bölgesine gönderdi.

Atıl otobüslerden mobil duş

ŞAMPUAN VE HAVLU KONULDU

Önce 6 kişilik kadın ve erkek olarak iki ayrı şekilde belirlenen duş kabinleri engelli vatandaşlar için zorluk çıkardı. Belediye ekipleri gönderdikleri araçları yeniden tasarlayarak 6 duş kabinini 4’e düşürdü ve kabinleri genişletti. Böylece engelli ve özel ihtiyacı olan vatandaşlar için kolaylık sağlandı. Mobil duşların içerisinde lavabo, şampuan, sabun, saç kurutma makinesi ve havlu da yer alıyor. Ayrıca yine atıl durumda olan araçlar tekrar tasarlanarak berberlere dönüştü. Berber otobüslerin de yakın bir zaman içinde gelmesi bekleniyor. Otobüslere güç, jeneratörlerle sağlanıyor.

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Atıl otobüslerden mobil duş

KÖY KÖY GEZECEKLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi yeniden tasarlanan otobüsler için merkez noktası olarak Dulkadiroğlu ilçesindeki Nurettin Topçu Anadolu Lisesi bahçesini kullanıyor ancak ihtiyaç halinde otobüsleri çadırkentler veya belirlenen noktalara hızla taşıyabiliyorlar. Otobüslerin köy köy gezmesi ve vatandaşın ihtiyaçlarını gidermesi amaçlanıyor.

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#Ankara Büyükşehir Belediyesi#Deprem Bölgesi#Mobil Duş

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