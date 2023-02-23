Dedemli Mahallesi’nin güzel insanları... Sıfır evlerini depremzedelere açtılar

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Konya’nın Hadim ilçesinde yapımı tamamlanan Bozkır Barajı’nın faaliyete geçecek olmasından dolayı sualtında kalacak Dedemli Mahallesi’nin sakinleri için Meram ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan 428 konutluk yerleşkenin 72 hak sahibi, hiç oturmadıkları evlerini depremzedelere açtı. Çoğu Kahramanmaraş ve Hatay’dan gelen 502 kişi, evlere yerleşti. Kahramanmaraş’tan gelen Yaşar Karabürk, “Bir arabam vardı, 7 kişi onun içine sığındık. 2 gün arabada kaldık. Oğlumun askerlik arkadaşı Konyalıydı, onun vasıtasıyla buraya geldik. 30 akrabamı depremde kaybettim. Depremden 3 gün sonra buraya geldik. Evler çok güzel, yapanlardan Allah razı olsun. Köylüler sıfır evini, daha kullanmadan bize açtı” diye konuştu.

‘ÇOK DESTEK OLUYORLAR’

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Antakya’dan gelen sağlık memuru 4 çocuk annesi Nurcan Doğan da “Antakya’nın yüzde 90’ı bitti. Birçok mesai arkadaşımız vefat etti, sakat kalan oldu. Antakya’mız silindi. Bu yaralarımız çok geç iyileşecek ya da iyileşmeyecek, kabuk tutacak. Buradaki köylülerimizden Allah razı olsun. Hiç aileyi aratmıyorlar, bize çok destek oluyorlar. Evler çok güzel yapılmış, içine girilmemiş bile. Biz gelene kadar halısından mobilyasına kadar düzenlenmişti. Eksiklerimizi de gönüllüler ve belediye ekipleri temin ediyorlar” ifadelerini kullandı.