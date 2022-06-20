Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum Kesimi'ndeki skandalla ilgili açıklama

#Ersin Tatar#KKTC#PKK
KKTC Cumhurbaşkanı Tatardan Rum Kesimindeki skandalla ilgili açıklama

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar CNN Türk yayınına katılarak Semiha Şahin'e özel açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşanan PKK skandalını değerlendirirken bu yaşananların büyük bir skandal olduğunun altını çizdi ve "Bu asla kabul edilemez bir durumdur. Bir oyun olduğu bellidir." sözlerini kullandı.

Haberin Devamı

Geçen hafta Rum Milli Muhafız Ordusu'nun askeri tatbikatında bir skandala imza atıldı. Güney Kıbrıs’taki tatbikata Rum gazeteci Lazaros Mavros'ta katıldı. Lazaros Mavros, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmadan önce kullandığı Rum pasaportunun sahibi olarak tanınıyor.

Bu büyük rezaletin basına yansımasıyla birlikte ise büyük bir infial oluştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün katıldığı CNN Türk yayınında Semiha Şahin'e, konuyla ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın konuşmasından öne çıkan satır başları ise şöyle oldu:

"Güney Kıbrıs Rum Kesimi yıllardan beri topraklarında PKK ve diğer terör örgütlerine ofis açma izni veriyor. Biz KKTC olarak bu durumdan çok rahatsızız ve bunu da hep dile getiriyoruz. Biz bunu lanetliyoruz.

Haberin Devamı

Biz Kıbrıs'ta barış ve huzurun arandığı bir coğrafya yaratmaya çalışırken buna nasıl müsaade ediliyor? Bu büyük bir rezilliktir."

AB ÜLKESİ OLDULAR, BUNA NASIL İZİN VERİYORLAR?

"Tek başına AB üyesi yapılmış bir ülkenin sahte kimlikle terörist başı Abdullah Öcalan'a pasaport vermesi bir skandaldır. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmadan önce kullandığı Rum pasaportunun sahibi.Lazaros Mavros'un bir askeri tatbikatta görüntülenmiş olması kabul edilemez."

Doğu Akdeniz'de yaşanan hukuksuzluklar ortadayken bizim KKTC olarak bu tepkiyi vermemiz gayet doğal ve haklıdır.

Bu asla kabul edilemez bir durumdur. Bir oyun olduğu bellidir."

Gözden Kaçmasın

Rum Kesiminde büyük skandal Terörist elebaşı Öcalanın sahte pasaport ismi Rum tatbikatındaRum Kesimi'nde büyük skandal! Terörist elebaşı Öcalan'ın sahte pasaport ismi Rum tatbikatındaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ersin Tatar#KKTC#PKK

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin
Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası Futbolcular zorlandı...

Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası! Futbolcular zorlandı...

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin
Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası Futbolcular zorlandı...

Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası! Futbolcular zorlandı...

#Fenerbahçe