KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum Kesimi'ndeki skandalla ilgili açıklama

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Geçen hafta Rum Milli Muhafız Ordusu'nun askeri tatbikatında bir skandala imza atıldı. Güney Kıbrıs’taki tatbikata Rum gazeteci Lazaros Mavros'ta katıldı. Lazaros Mavros, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmadan önce kullandığı Rum pasaportunun sahibi olarak tanınıyor.

Bu büyük rezaletin basına yansımasıyla birlikte ise büyük bir infial oluştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün katıldığı CNN Türk yayınında Semiha Şahin'e, konuyla ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın konuşmasından öne çıkan satır başları ise şöyle oldu:

"Güney Kıbrıs Rum Kesimi yıllardan beri topraklarında PKK ve diğer terör örgütlerine ofis açma izni veriyor. Biz KKTC olarak bu durumdan çok rahatsızız ve bunu da hep dile getiriyoruz. Biz bunu lanetliyoruz.

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Biz Kıbrıs'ta barış ve huzurun arandığı bir coğrafya yaratmaya çalışırken buna nasıl müsaade ediliyor? Bu büyük bir rezilliktir."

AB ÜLKESİ OLDULAR, BUNA NASIL İZİN VERİYORLAR?

"Tek başına AB üyesi yapılmış bir ülkenin sahte kimlikle terörist başı Abdullah Öcalan'a pasaport vermesi bir skandaldır. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmadan önce kullandığı Rum pasaportunun sahibi.Lazaros Mavros'un bir askeri tatbikatta görüntülenmiş olması kabul edilemez."

Doğu Akdeniz'de yaşanan hukuksuzluklar ortadayken bizim KKTC olarak bu tepkiyi vermemiz gayet doğal ve haklıdır.

Bu asla kabul edilemez bir durumdur. Bir oyun olduğu bellidir."