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Rum Kesimi'nde büyük skandal! Terörist elebaşı Öcalan'ın sahte pasaport ismi Rum tatbikatında

#Güney Kıbrıs Rum Kesimi#PKK#Abdullah Öcalan

Rum Milli Muhafız Ordusu'nun askeri tatbikatında bir skandala imza atıldı. Güney Kıbrıs’taki tatbikata Rum gazeteci Lazaros Mavros'ta katıldı. Lazaros Mavros, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmadan önce kullandığı Rum pasaportunun sahibi.

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TRT Haber'in haberine göre; Kıbrıs adasında Rumlar, önce Papazlara atış talimi yaptırdı. Bununla da kalmayıp Güney Lefkoşa ve Limasol şehirlerinde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a destek eylemleri başlattı.

Güney Kıbrıs’ta 6-10 Haziran tarihleri arasında yapılan askeri tatbikatta ise bir skandala daha imza atıldı. Tatbikata, Rum gazeteci ve PKK destekçisi Lazaros Mavros da katıldı.

Rum milli muhafız ordusunun internet sitesinde yer alan fotoğraflarda eli silahlı şekilde duran Mavros, Türkiye kamuoyunun da yakından tanıdığı bir isim.

Rum Kesiminde büyük skandal Terörist elebaşı Öcalanın sahte pasaport ismi Rum tatbikatında

LAZAROS MAVROS KİMDİR?

Mavros, terörist başı Abdullah Öcalan’ın, yakalanmadan önce kullandığı Rum pasaportunun sahibi.

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Sahte pasaport Rum gazeteci adına düzenlenmiş, üzerine Öcalan'ın fotoğrafı eklenmişti. Terör örgütü liderinin Rum pasaportuyla saklanıyor olması Türkiye’nin büyük tepkisini çekmişti.

Rum Kesiminde büyük skandal Terörist elebaşı Öcalanın sahte pasaport ismi Rum tatbikatında

Son dönemde provokasyonlarını arttıran Rumların PKK destekçilerine askeri tatbikatta yer vermesi, teröre verdikleri desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

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