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Kızıldeniz'de can pazarı... Köpekbalığı saldırdı! Dehşet dolu anlar kamerada

#Mısır#Köpekbalığı Saldırısı#Dünya
Kızıldenizde can pazarı... Köpekbalığı saldırdı Dehşet dolu anlar kamerada

Mısır’ın önemli tatil bölgelerinden Şarm El-Şeyh can pazarına sahne oldu. 68 yaşındaki bir kadın gri köpekbalığı saldırısına uğradı. Sahildekilerin dehşet içinde izlediği o anlara ait görüntüler sosyal medyada yer aldı.

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Dünya Mısır'dan gelen görüntüleri konuşuyor...

Ülkenin önemli tatil bölgelerinden Şarm El-Şeyh köpekbalığı saldırısına sahne oldu.

Kızıldeniz'de yüzen 68 yaşındaki Avusturyalı turist gri köpekbalığının hedefi oldu.

KIYIYA YÜZMEYİ BAŞARDI

Talihsiz kadın saldırıda kolunu ve bacağını kaybetti ancak buna rağmen kıyıya yüzmeyi başardı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen turist kurtarılamadı.

Kızıldenizde can pazarı... Köpekbalığı saldırdı Dehşet dolu anlar kamerada
Köpekbalığı saldırısı sırasında sahildeki pek çok kişi yaşananları dehşet içerisinde izledi.

O anlara ait görüntüler sosyal medyada yer aldı, görüntüler kısa sürede viral oldu.

MISIR BÖLGEYİ 3 GÜNLÜĞÜNE KAPATTI

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Dün gerçekleşen bu acı olay sonrası Mısır, bölgeyi üç gün boyunca kapatarak dalış, şnorkelli yüzme, rüzgar sörfü ve uçurtma dahil tüm deniz faaliyetlerine kapatma kararı aldı.

Bölgede, 2020'da Ukraynalı bir çocuk köpekbalığı saldırısına uğramış ve kolunu kaybetmişti.

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#Mısır#Köpekbalığı Saldırısı#Dünya

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