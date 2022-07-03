Ukrayna 'son kale' demişti... Rusya Lysychansk'ın akıbetini açıkladı

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son dönemde Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

İki ordu da bölgenin kontrolü için tüm gücünü seferber etmiş durumda. Kanlı çatışmalara sahne olan bölgede flaş bir gelişme yaşandı.

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UKRAYNA'DAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Rus ordusunun ilerleyişi devam ederken Zelenski'nin danışmanı Oleksiy Arestovych 'doğudaki son kale' olarak tanımlanan Lysychansk ile ilgili itiraf gibi bir açıklamaya imza attı.

Sievierodonetsk'i işgal etmelerinin Ruslara yeni bir stratejik avantaj sağladığını belirten Arestovych Lysychansk'ın da Rus güçlerinin eline geçebileceğini belirtti.

Ukraynalı danışmana göre, Sievierodonetsk'i işgal etmek Rus kuvvetlerine nehri geçip Lysychansk'a kuzeyden girme imkanı sundu.

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Ukrayna askerleri Donetsk bölgesindeki savunma mevzilerine gidiyor... (Fotoğraf: AP) Ukrayna askerleri Donetsk bölgesindeki savunma mevzilerine gidiyor... (Fotoğraf: AP)

RUSYA DÜNYAYA BU GÖRÜNTÜLERLE DUYURDU

Bu açıklamalardan saatler sonra Rus yanlısı güçler kente başarıyla girdiklerini ve merkezine ulaştıklarını duyurdu.

Kremlin güdümündeki Rus medyası, ayrılıkçı veya Rus güçlerinin sokaklarda geçit töreni yaptığına dair videolar gösterdi.

Lysychansk endüstriyel Donbas bölgesinin bir parçası olan Luhansk'ta Ukrayna'nın elindeki son şehir. Rusya geçtiğimiz ay yakınlardaki Severodonetsk şehrini ele geçirdi.

Moskova yanlısı ayrılıkçı Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Rusya büyükelçisi Rodion Miroshnik, Rus televizyonuna Lysychansk'ın 'kontrol altına alındığını' ancak 'henüz kurtarılmadığını' söyledi.

PUTİN NEDEN DONBAS'I KONTROL ETMEK İSTİYOR?

Putin, hiçbir zaman kanıt gösterememiş olsa da uzun süredir Ukrayna'nın ülkenin doğusunda soykırım yaptığına dair iddiaları dile getiriyordu.

24 Şubat'ta savaş başladığında, doğudaki bölgelerin üçte ikisi Ukrayna'nın kontrolündeydi. Geri kalanı 2014'teki savaştan bu yana Rus yanlıları tarafından tek taraflı ilan edilmiş; Rusya destekli küçük özerk bölgeler olarak varlığını sürdürüyordu.

Savaşın başlamasından birkaç gün önce Putin, bu iki bölgenin tümünün Ukrayna'dan bağımsızlığını kabul ettiğini açıkladı.

Yaşlı bir kadın, Slovyansk'ı hedef alan gece saldırısı sonrası yıkılan evlerin arasında yürüyor... (Fotoğraf: AP) Yaşlı bir kadın, Slovyansk'ı hedef alan gece saldırısı sonrası yıkılan evlerin arasında yürüyor... (Fotoğraf: AP)

Eğer Rusya bu iki bölgeyi de tamamen ele geçirirse, bu Putin'e büyük bir "başarı" imkanı vermiş olur. Bir sonraki adım da Donbas'ı ilhak etmek olur.

Tıpkı 2014'te tartışmalı ve uluslararası alanda kabul edilmeyen bir referandumla Kırım'da yaptığı gibi...

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Rusya'nın "kuklası" durumundaki Luhansk bölgesi lideri, daha şimdiden "ileride yapılacak bir referandumdan" bahsetmeye başladı.

Elbette ki şu an savaşın devam ettiği bir bölgede referandumdan ya da herhangi bir oylamadan bahsetmek bir hayli garip görünüyor.