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Rusya kâbusa uyandı... Peş peşe patlamalar: Ölü ve yaralılar var!

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Rusya kâbusa uyandı... Peş peşe patlamalar: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya, Belgorod'dan gelen haber ile sarsıldı. Kentte sabah saatlerinde bir dizi patlama meydana geldi, Belgorod valisi Vyacheslav Gladkov'dan ilk açıklama geldi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş aylardır sürüyor.

Rus ordusu Ukrayna'nın doğusundaki ilerleyişini sürdürürken Belgorod'da flaş bir gelişme yaşandı.

Ukrayna’ya 40 kilometre, Harkiv şehrine ise 80 kilometre uzaklıkta bulunan Rus kenti Belgorod'da bir dizi patlama meydana geldi.

Rusya kâbusa uyandı... Peş peşe patlamalar: Ölü ve yaralılar var

Vali Vyacheslav Gladkov Pazar günü erken saatlerde yaşanan patlamalar nedeniyle en az üç kişinin öldüğünü, dört kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Telegram üzerinden açıklamalarda bulunan vali en az 11 apartman ve 39 evin hasar gördüğünü, beş evin tamamen yıkıldığını söyledi.

UKRAYNA KAMİKAZE DRONE İLE VURMUŞTU

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Bu gelişmenin ardından akıllara ilk olarak Ukrayna'nın kente bir drone saldırısı yapıp yapmadığı geldi. Ancak Rus vali bu konuda bir açıklamada bulunmadı.

Rusya kâbusa uyandı... Peş peşe patlamalar: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna geçtiğimiz haftalarda bir başka Rus kenti Novoshakhtinsk'i 'Kamikaze drone' ile hedef almıştı.

ABD, geçtiğimiz dönemde 800 milyon dolarlık yeni askeri destek paketinin parçası olarak Ukrayna'ya 'kamikaze' insansız hava araçları vereceğini duyurmuştu.

Rusya kâbusa uyandı... Peş peşe patlamalar: Ölü ve yaralılar var

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Ukrayna aylardır süren savaşta 20 binin üzerinde Rus askerinin hayatta kaldığını iddia ediyor.

Rusya ise aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

Rusya kâbusa uyandı... Peş peşe patlamalar: Ölü ve yaralılar var

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300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular 300'den fazla subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

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