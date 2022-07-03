Ünlü YouTuber ölümünü video ile duyurdu: Bunu izliyorsanız ben öldüm!

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Sosyal medya 'Technoblade' adlı YouTuber'ı konuşuyor.

Dünya çapında milyonlarca takipçisi olan ABD'li YouTuber kansere karşı verdiği savaşı kaybetti.

Ünlü YouTuber'ın ölümünü duyuran ise yine kendisi oldu.

23 yaşındaki Technoblade'in takipçileri için hazırladığı veda videosu ölümünün ardından yayınlandı.

GERÇEK ADI ORTAYA ÇIKTI

Yıllarca gerçek kimliğini sır gibi saklayan Technoblade'in adının Alex olduğu da bu video ile ortaya çıktı.

'Bunu izliyorsan. Ben öldüm' sözleri ile giriş yapan Alec videoda şu ifadeleri kullandı;

'Yüzlerce hayatım daha olsaydı, sanırım hayatımın en mutlu yılları olduğu için her seferinde tekrar Technoblade olmayı seçerdim. Umarım içeriğimi beğenmişsinizdir ve bazılarınızı güldürebilmişimdir.'

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Veda videosunda Technoblade'in babası da yer aldı. Acılı baba Alex'e 'Oğlumun bu yoldaki cesareti, onunla yürüme ayrıcalığına sahip olan hepimiz için bir ayrıcalık oldu' sözleri ile veda etti.

'ÖLMEDEN 8 SAAT ÖNCE YAZDI'

Babası Alex'in son mesajını ölmeden yaklaşık sekiz saat önce yazdığını açıkladı.

19 milyondan fazla kez izlenen video, Technoblade'in ailesinin şu ifadesiyle sona erdi:

'Geçen yıl oğlumuz dördüncü evre kanserle savaşırken çok zor anlar yaşadı. Ama şikayet etmedi ve neredeyse imkansız olduğunu bildiği şeyleri yenmek için stratejik zekasını kullanmaya devam etti. Oğlumun bu yoldaki cesareti, onunla yürüme ayrıcalığına sahip olan hepimiz için bir ayrıcalık oldu. Yolculuğunu paylaştığınız için teşekkür ederiz.'

Özellikle Minecraft üzerine ürettiği içerikler ile tanınan 23 yaşındaki Alex'in yaklaşık 11 milyon YouTube abonesi ve 3.7 milyon Twitter takipçisi bulunuyordu.